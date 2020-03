Rafael Nadal gana el Abierto de Tenis de Acapulco

El tenista obtuvo su título 85 de su carrera.

Rafael Nadal, segundo del ránking de la ATP, aseguró este domingo, que ganó el título en Acapulco en un momento importante, cuando necesitaba un estímulo después de un inicio de año no tan bueno.

“El título llega en un momento importante de la temporada; venía de un comienzo de año, no malo, pero mejorable. Llegué saturado al comienzo de año porque tuve poco descanso, con lo cual esta semana ha sido importante para coger confianza”, señaló.

Nadal, de 33 años, se convirtió en el campeón más veterano de Acapulco, torneo que antes había ganado en el 2005 y 2013; en la final venció por 6-3, 6-2 al estadounidense Taylor Fritz, jugador 35 del mundo. “Significa añadir un título a mi palmarés, ganar acá es especial por el trato de la gente, por mi cercanía con los mexicanos, lo bien que se portan conmigo. Es un placer la semana de Acapulco y siempre me voy con sensaciones positivas”, señaló.

Nadal se negó a relacionar la victoria en el Abierto Mexicano, torneo categoría 500 de la ATP, con el resto de la temporada y señaló que haber ganado no es señal de nada en los siguientes torneos. “Esto no significa cómo va a ser el año, pero es un buen comienzo que me da confianza y me permite estar en una posición de privilegio; a día de hoy sigo compitiendo por esas sensaciones y por añadir títulos”, observó.

El título en el torneo del Pacífico mexicano fue el 85 de Nadal en el circuito de la ATP y le llega antes de competir en los Masters 1,000 de Indian Wells, del 12 al 22 de marzo, y Miami, del 25 de marzo al 5 de abril.

Al referirse a su cercanía con México, Nadal explicó que en el país siempre se siente bienvenido y la gente le muestra mucho cariño. “El lenguaje acerca a la gente, no solo he venido a México a jugar tenis, he venido a Cozumel, a Cancún; es verdad que no conozco la Ciudad de México, pero cuando vengo siento una hospitalidad fantástica. Es uno de los motivos por los que vengo habitualmente antes de ir a otros sitios”, concluyó.

El tenista español Rafael Nadal, segundo del ránking mundial, venció este sábado por 6-3, 6-2 al estadounidense Taylor Fritz para ganar su tercer título en el Abierto de Tenis de Acapulco, el 85 de su carrera como profesional.

Nadal y Fritz comenzaron con dominio absoluto de su servicio al ganar todos los puntos en sus primeras oportunidades de saque, pero pronto Rafa comenzó a mostrar superioridad ante el número 35 del mundo, considerado a sus 22 años una de las promesas del tour.

En el octavo juego Nadal quebró el servicio del norteamericano, confirmó en el noveno y ganó el primer set con un 85 por ciento de puntos ganados con el primer servicio.

Para la segunda manga, Fritz regresó con la idea arriesgar, pero se encontró con el español en un nivel altísimo que salió de las complicaciones y estuvo fino con su ‘drive’ en los momentos decisivos.

En el quinto juego Fritz pareció desconcentrado y Rafa no lo dejó ir; le rompió el saque y se encaminó a la victoria.

Todavía el estadounidense tuvo una oportunidad de rompimiento en el sexto “game”, pero, como hizo numerosas veces en el torneo, Nadal jugó su mejor tenis bajo presión.

Frustrado, Fritz perdió el saque en el séptimo juego, lo cual le abrió las puertas del título al de Manacor, que había ganado en Acapulco en 2005 y en 2013. Con la victoria de este sábado se convirtió en el campeón más veterano en Acapulco.

La victoria terminó con una racha negativa de Nadal en el torneo 500 de la ATP del Pacífico mexicano, en el que perdió con el estadounidense Sam Querry la final de 2017, abandonó en 2018 y fue eliminado en octavos de finales por el australiano Nick Kyrgios el año pasado.

“Ha sido una semana especial, cada vez que vengo a Acapulco regreso lleno de energías y con sensaciones muy buenas”, dijo Nadal, ue se llevóun premio de 372.785 dólares y sumó 500 puntos a su ránking.

En la final de mujeres la británica Heather Wtson venció por 6-4, 6-7(8), 6-1 a la canadiense de 17 años Leylah Fernández, hija de padre ecuatoriano y madre filipina, que dejó una grata impresión al llegar de la ‘qualy’ y alcanzar la final.

Este sábado Heather se puso delante 4-0 en la primera manga, pero la adolescente Fernández ganó cuatro de los cinco “games” siguientes, aunque perdió el décimo y se le fue el set.

En el segundo la canadiense se levantó de un 2-6 en el ‘tie break’ y ganó por 10-8 en una muestra de coraje, pero llegó agotada al tercer set y cayó por 6-1, aunque no desentonó en su primera final en el circuito de la WTA.

