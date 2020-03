Beneficiará IMSS a cerca de 220 personas con trasplantes gracias a cinco procuraciones multiorgánicas

Los familiares de cinco pacientes atendidos en el Seguro Social, accedieron a la donación de sus órganos y tejidos después de que presentaron muerte encefálica.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron cinco procuraciones multiorgánicas de las que obtuvieron 10 córneas, ocho riñones, dos hígados, válvulas cardíacas y tejido músculo esquelético que será utilizado en trasplantes que mejorarán la salud de aproximadamente 220 personas.

Las donaciones se concretaron en: la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1, en Guanajuato, y en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Querétaro, ambas el pasado 27 de febrero; así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, en Sonora, y en el HGZ No. 197, en el Estado de México, el 26 de febrero.

En la primera, en León, Guanajuato, el donador fue un hombre de 23 años de edad, originario de Salamanca, quien sufrió traumatismo cráneo encefálico, derivado de un accidente en motocicleta.

Gracias a la generosidad de su familia, en la UMAE No. 1 se procuraron hígado, riñones, córneas, válvulas cardíacas y tejido músculo esquelético (con éste se beneficiarán a más de 200 personas). Las córneas y los riñones serán trasplantados en dicha unidad médica.

El tejido músculo esquelético fue trasladado al Banco de Tejidos del Estado de México, por medio del operativo Ola Verde, en coordinación con las autoridades municipales de León, para agilizar la movilización al Aeropuerto Internacional del Bajío.

Del mismo modo, el hígado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; y las válvulas cardíacas al Hospital Infantil “Federico Gómez”, ambos en la Ciudad de México, detalló la coordinadora del Programa de Donación de Órganos y Tejidos de la UMAE No. 1, Nadia del Carmen Barroso Plata.

La segunda procuración se realizó en Querétaro. Los especialistas de la Coordinación de Procuración, Donación y Trasplante del HGR No. 1 y del CMN “Siglo XX” obtuvieron riñones, córneas e hígado de un paciente que presentó muerte cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico.

Con esta procuración cinco personas mejorarán su calidad de vida: los riñones fueron trasplantados en el CMN “La Raza”, el hígado fue enviado al Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y las córneas a San Luis Potosí. Esta fue la cuarta procuración realizada en el HGR No. 1, en lo que va de febrero.

En Texcoco, Estado de México se realizaron dos procuraciones (tercera y cuarta): una de ellas a un hombre de 38 años de edad, diagnosticado con muerte cerebral derivada de una hemorragia cerebral extrema.

Los especialistas del IMSS obtuvieron las córneas, que fueron enviadas al CMN “La Raza”, y los riñones, que serán trasplantados a pacientes del CMN “Siglo XXI”. Cabe destacar que durante enero y febrero de este año, en el HGZ No. 197 se han procurado 20 córneas.

El coordinador de Donación y Procuración de Órganos y Tejidos del HGZ No. 197, Edgar Adrián Gutiérrez Olivares, detalló que una vez concluida esta procuración, ocurrió otra defunción por paro cardiaco, de un varón de 55 años de edad, por lo que el grupo de gestión obtuvo el consentimiento de su familia para la donación de sus córneas.

Finalmente, en Hermosillo, Sonora, se realizó la quinta procuración a un niño de seis años 11 meses de edad, quien sufrió muerte encefálica debido a un tumor cerebral. Los especialistas obtuvieron riñones y córneas.

El coordinador de Donación de Órganos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, en Hermosillo, Raúl Pereida León, detalló que las córneas serán trasplantadas en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), en Ciudad Obregón, a dos menores, de 11 y 13 años de edad; mientras que los riñones serán para pacientes del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza”.

El pequeño fue despedido con la ceremonia de “Pasillo de honor” y aplausos de familiares médicos, enfermeras y personal del IMSS.

Recuerda que hay vida después de la vida. Si quieres ser donador voluntario de órganos y tejidos, puedes consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para registrarse.

