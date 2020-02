Residente pensó en el suicidio, y esta canción salvó su vida

SET Puebla Noticias

Tras estrenar este viernes la canción ‘René’, la estrella puertorriqueña compartió parte de su historia de vida con sus seguidores y aseguró que estuvo a punto de ‘tirarse del balcón’ en una visita a México; el videoclip ya alcanzó las casi 4 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

“Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo… Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío”, rapea el vocalista de Calle 13, cuyo verdadero nombre es René Pérez y que este viernes estrenó su nuevo tema titulado “René”.

Residente compartió el tema en su Twitter con un mensaje que sorprendió a sus fanáticos: “Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”.

A través de sus redes sociales, Residente confesó que esta canción además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo le ayudo en un momento muy difícil hace unos años atrás.

Este tema muestra a Residente tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, explicó ayer en un comunicado Sony. “Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo”, dijo.

El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el por el propio René, al igual que ha hecho en todos los vídeos musicales de sus producciones anteriores. El video fue rodado en su pueblo natal de Trujillo Alto y el mismo hace un repaso de su vida hasta el presente.



Fuente: Vanguardia.com.mx

