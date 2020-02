Tom Holland quiere a Spider-Man en WandaVision

El actor reveló que ese es el show de Disney Plus que más le llama la atención.

Tras el éxito de The Mandalorian, los ojos siguen puestos en Disney Plus. Fuera del primer show en live action de Star Wars, la plataforma ha fallado en entregar otro éxito pese a múltiples películas originales que ha estrenado desde su debut en noviembre. Pero eso podría cambiar con los shows de Marvel que están en cambio, uno de ellos: WandaVision, al cual el propio Spider-Man se quiere unir.

En entrevista con MTV, Tom Holland reveló que la serie de Marvel en la que más le gustaría participar es WandaVision. El show será protagonizado por sus compañeros Elizabeth Olsen y Paul Bettany, como Scarlet Witch y Vision. Explicó que, aunque no tiene muchos detalles sobre la trama, le llama la atención el aspecto que tiene, a partir del breve adelanto que se mostró en el Super Bowl, y trabajar más de cerca con esos dos actores con lo que ha tenido poco que ver en la franquicia:

“Creo que el show de WandaVision se ve muy genial. No sé realmente de qué se trata, per se ve con mucho estilo, caso como una sitcom con la forma en la que lo rodaron. [Ellos] son dos de las personas más lindas que conozco y me encantaría trabajar con ellos algo más, conocerlos mejor. Así que si pudiera poner a Spider-Man en WandaVision eso sería genial. Kevin Feige, si lo quieres hacer, ya sabes mi número”.

WandaVision todavía no tiene fecha de estreno específica se dice que podría llegar en diciembre de este año, más pronto de la fecha que se había anunciado para primavera de 2021, pero nada es oficial. Los fans de Holland podrán ver, o más bien escuchar, al joven actor como uno de los protagonistas de Unidos , la siguiente aventura animada de Pixar que estrenará la próxima semana y en la que da vida a un introvertido duende.

Fuente: Tomatazos

ARP