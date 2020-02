Taika Waititi podría dirigir ‘Deadpool 3’

De concretarse la llegada de Waititi, será un golpe directo para el actor Ryan Reynolds, ya que él quería que David Leitch regresará a dirigir esta tercera entrega.

Desde hace algunos meses corría el rumor de que el director se haría cargo de la nueva entrega de ‘Star Wars’, pero al parecer su destino está ligado al MCU, ya Taika Waititi sería el encargado de dirigir la película de ‘Deadpool 3’.

Recientemente se dio a conocer que Marvel estaría pensando cambiar la clasificación restringida de ‘Deadpool 3’, esto tras ver los pésimos resultados que tuvo ‘Birds of Prey’, en taquilla, por lo que Taika Waititi sería su mejor opción al saber los parámetros que usa el MCU.

De concretarse la llegada de Waititi, será un golpe directo para el actor Ryan Reynolds, ya que él quería que David Leitch regresará a dirigir esta tercera entrega, pero al parecer Kevin Feige se hará cargo del proyecto y Reynolds perderá el poder de tomar las decisiones dentro de la producción.

Según fuentes del portal We Got This Covered, Marvel se encuentra buscando al director de la próxima entrega de ‘Deadpool’, y Taika Waititi es uno de los nombres que más ha estado sonando en las discusiones que está teniendo el estudio y dado que el director tiene historia con el MCU, es muy probable que termine siendo el elegido.

Uno de los puntos fuertes del director, es que su estilo de humor va muy de la mano con el que maneja Deadpool, aunque es claro que este perdería totalmente su esencia si lo hacen menos violento y para nada grosero, por lo que los fans podrían alejarse del personaje.

Tal parece que Kevin Feige y Ryan Reynolds se enfrentarán por tomar las desiciones dentro de la producción, pero al parecer Marvel le dará la razón a Feige, por lo que Taika Waititi sería el director de ‘Deadpool 3’, sólo esperamos que conserve la esencia que hizo tan famoso al antihéroe.

Fuente: Wipy.TV