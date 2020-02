Lanzan convocatoria para Liga de Futbol Rápido, en Libres

En esta ocasión el cupo es limitado y se aceptarán 16 equipos por categoría únicamente, por cuestión de espacio.

Laura Hernández

El ayuntamiento de Libres a través del Consejo Municipal del Deporte convocan a participar en el Cuarto Torneo de la Liga de Futbol Rápido, con el objetivo de continuar fomentando las actividades físicas y deportivas en la sociedad.

Las inscripciones se encuentran abiertas para las categorías: sub 10, sub 12, sub 15, sub 20, la liga de veteranos, la liga femenil, tercera y segunda fuerza, así como la categoría especial.

En esta ocasión el cupo es limitado y se aceptarán 16 equipos por categoría únicamente, por cuestión de espacio.

Juan Carlos Leal, presidente de la Liga de Futbol Rápido, comenta que durante esta semana se llevarán a cabo partidos de pretemporada:

“Esta semana ya se empieza con pretemporada para poder realizar de manera efectiva las categorías y que durante el torneo no haya equipos que se salgan, lo cual afecta a los equipos inscritos y que, sí son cumplidos, es por ello que se hará una pretemporada dentro de una semana o dos”

El costo de inscripción varía dependiendo de cada categoría, es por ello que se exhorta a los interesados solicitar información en la oficina de COMUDE, ubicada en la parte alta de la presidencia municipal de 9:00 a 16:00 horas.

ARP