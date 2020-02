PlayStation cancela su presencia en PAX East 2020 por culpa del coronavirus

La compañía iba a mostrar juegos como The Last of Us: Part II en el evento

SET Puebla Noticias

Si estabas emocionado por todas las novedades que Sony Interactive Entertainment y PlayStation prepararon para PAX East 2020, te tenemos una mala noticia: la compañía canceló su participación en el importante evento de videojuegos.

Por medio de un comunicado que publicó en el PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment confirmó que tomó la decisión de que la marca PlayStation se quede fuera de PAX East. Esto por preocupación relacionada con el brote de coronavirus que ha afectado a China y otras partes del mundo.

“Hoy, Sony Interactive Entertainment tomó la decisión de cancelar su participación en PAX East en Boston este año debido a crecientes preocupaciones relacionadas con el COVID-19 (también conocido como coronavirus). Sentimos que esta era la opción más segura ya que la situación está cambiando todos los días. Estamos decepcionados por cancelar nuestra participación en el evento, pero la salud y seguridad de nuestra fuerza de trabajo global es nuestra más grande preocupación”, finalizó.

Update on PlayStation’s presence at PAX East: https://t.co/BLeRha1BKw — PlayStation (@PlayStation) February 19, 2020

En caso de que no lo sepas, el plan de PlayStation para PAX East era mostrar un demo de The Last of Us: Part II. También iban a llevar otros juegos como Final Fantasy VII Remake; DOOM Eternal; Nioh 2; Trials of Mana y Persona 5 Royal. Te presentamos la lista completa a continuación:

Below

Cloudpunk

DOOM Eternal

Dreams

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Gorn

Haven

The Last of Us: Part II

Marvel’s Iron Man VR

MLB The Show 20

Mosaic

Moving Out

Nioh 2

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Paper Beast

Persona 5 Royal

Pixel Ripped 1995

Predator: Hunting Grounds

Remnant: From the Ashes

The Room VR: A Dark Matter

Space Channel 5

Spelunky 2

Trials of Mana

Zombie Army 4

Fuente: LevelUp.com

ARP / ROF