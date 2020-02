“Comprobado: Gobierno apoya a la gente pobre”, asienta beneficiario del SEDIF

El señor Benjamín Meza recibió una silla de ruedas para su esposa,

quien padece diabetes y no puede caminar.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “Estoy muy agradecido con el Gobierno del Estado porque está apoyando a la gente pobre”, sentenció el señor Benjamín Meza, al recibir, por parte de la directora del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Leonor

Vargas Gallegos, una silla de ruedas para su esposa, quien padece

diabetes y no puede caminar.

“No tengo palabras para expresar lo bien que nos tratan en el DIF”,

enfatizó, luego de recomendar a las personas a que asistan a los Martes

Ciudadanos, al sentenciar: “aquí sí se apoya a la población” que

enfrenta alguna necesidad o problema.

El vecino de la junta auxiliar de Xonacatepec, detalló que hace unos

meses su pareja estuvo a punto de perder sus pies a consecuencia de la

diabetes, por lo que ahora requiere del aparato funcional para asistir a

sus consultas médicas.

“Los doctores ya me comentaron que mi esposa ya no podrá caminar, por lo

que agradezco al gobierno que me haya otorgado la silla de ruedas,

porque no tengo recursos”, recalcó.

Así como don Benjamín, más de 500 personas asistieron a la audiencia

pública que ayer martes el SEDIF realizó de las 10:00 a las 14:00 horas

tanto en sus oficinas centrales, como en el módulo instalado en Casa

Aguayo y en las 21 delegaciones del interior del estado.

Entre las peticiones, destacaron apoyos médicos y hospitalarios,

despensas, empleo, tramitación de credenciales para personas con

discapacidad, aparatos auditivos y equipos funcionales.

