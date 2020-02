Felipe de Jesús cerca de un trasplante, gracias al Martes Ciudadano

Fue atendido por el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

Acudió a pedir ayuda tras el diagnóstico de insuficiencia renal crónica.

SET Puebla Noticias

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Tras acudir a una Jornada de Atención Ciudadana del secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, la espera de Felipe de Jesús Meza Montiel para recibir un trasplante disminuyó de meses o años a dos semanas.

Hace más de un mes, el joven de 31 años recibió la noticia de que su salud depende de dos hemodiálisis semanales, por lo que tuvo que suspender su trabajo como tornero, fresador y vendedor de empanadas, para atenderse y gastar todos los recursos con los que contaba.

Incrédulo, Felipe de Jesús, quien reside en la capital poblana, acudió a un Martes Ciudadano para pedir ayuda tras el diagnóstico de insuficiencia renal crónica; fue atendido directamente por el titular de la dependencia.

“Se quedó asombrado por la edad que tengo, que soy muy joven, y luego, luego hizo llamadas para que me atendieran y me mandaran al hospital, y ahí me dijeron que me van a apoyar”, explicó.

Tras lo anterior, fue atendido en el Hospital General del Sur por médicos especialistas, quienes lograron estabilizarlo, y por indicación del secretario de Gobernación, fue integrado a la lista de trasplantes de familiar donante.

En cuestión de días, a Felipe se le practicarán los estudios médicos de compatibilidad para programar posteriormente la cirugía de trasplante de riñón, que será donado por alguno de sus familiares.

Este caso, es un ejemplo de que la atención que brindan el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, y los funcionarios participantes, se traduce en resultados tangibles en favor de las y los poblanos.

“Es cierto, gracias por todo su apoyo, no tengo palabras para agradecer todo el apoyo”, concluyó.

ARP / ROF