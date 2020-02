Puebla tendrá Pacto Por La Paz: Barbosa

Refirió que ante la inseguridad es necesario unir esfuerzos para garantizar un mejor entorno a los ciudadanos.

Miriam Espinoza

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que en los próximos días se firmará un pacto por La Paz impulsado desde la sociedad civil.

En entrevista, tras participar en la entrega de reconocimientos a ciudadanos destacados, señaló que el sector privado tendrá un gran papel en estas acciones.

Refirió que ante la inseguridad es necesario unir esfuerzos para garantizar un mejor entorno a los ciudadanos.

Por otro lado dijo que estará en Puebla el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para firmar convenio de seguridad con la entidad poblana y atender de eta forma temas relacionados con el robo de combustible, entre otros.

Barbosa Huerta adelantó que este martes se anunciarán cambios en cuatro direcciones de Seguridad Pública de igual número de municipios conurbados a la capital poblana además del de San Martín Texmelucan, quien fue dado de baja de la corporación la semana pasada por enfrentar un proceso penal.

Además indicó que ya se presentaron las denuncias contra ex funcionarios morenovallistas y aunque no dio a conocer nombres adelantó que se trata de personas muy cercanas al ex gobernador de Puebla.

???? #SET #PueblaNoticias informa | El gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX, anunció que en los próximos días se firmará un pacto por La Paz, impulsado desde la sociedad civil. pic.twitter.com/T1J6lfzlT6 — Puebla Noticias (@PueNoticias) February 17, 2020

En otros temas, el gobernador dijo que la entidad está solo a la espera de que Conavim revise el cumplimento de las recomendaciones por alerta de género emitidas hacia varios municipios de la entidad.

