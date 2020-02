Camila Cabello colapsa Youtube con su nuevo video ‘My Oh My’

La artista cubana Camila Cabello por fin estrena su esperado video musical My Oh My y causa sensación en todos sus seguidores.

La famosa artista de origen cubano Camila Cabello lanzó finalmente su tema musical “My Oh My” con un video cinematográfico de manera que se puede observar su buena producción causando sensación en Youtube.

En el vídeo se muestra a la cantante con un atuendo y peluca muy al estilo de Marilyn Monrie, el cual nos dio a conocer ese atuendo en una publicación de días anteriores que causó furor en todos sus seguidores en Instagram.

Para esta canción colabora junto con el rapero estadounidense Dababy y cuenta la historia de amor entre una cantante y un director de cine en donde interpreta a Camila en diferentes escenas de películas.

El día de ayer fue cuando la propia Camila dio a conocer un teaser del videoclip oficial en el que al inicio se muestra sentada en la barra de un bar mientras comienza a cantar junto con un coro.

En esta publicación así como en las últimas antes del lanzamiento de su video generó un gran número de comentarios e interacciones, logrando más de un millón de me gusta, mientras que el video tras tan solo pocas horas de su publicación ya cuenta con más de 400 mil vistas.

En uno de los comentarios la nombraron como “La reina de las obras cinematográficas” puesto que en los últimos videos musicales mostró su talento siendo realmente algo que admirar aparte de lograr ser hits en su momento.

Con el hashtag #MyOhMyMusicVideo, miles de usuarios en Twitter han logrado convertir el estreno del video en tendencia mundial.

Fuente: Show.news