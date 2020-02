Brad Pitt anuncia su retiro indefinido de la actuación

El intérprete no especificó a lo que se dedicará.

SET Puebla Noticias

Luego de que el pasado domingo Brad Pitt fuera galardonado con el Oscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la película “Había Una Vez en Hollywood”, el actor podría tomarse un descanso y mantenerse alejado de las cámaras.

Esto surgió luego de que fuera cuestionado por la prensa sobre si este era el mejor momento de su vida.

“Espero que no. Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí”, dijo Brad Pitt.

“Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas”.

El intérprete no especificó a lo que se dedicará, sin embargo, aunque deje temporalmente la actuación, no cabe duda que este último año ha sido de suma importancia para la carrera de Brad Pitt.

Fuerte presencia en los Premios Oscar 2020

Brad Pitt, que ganó su segundo Oscar, el primero en actuación, se impuso a Tom Hanks por “Un buen día en el vecindario”, Anthony Hopkins por “Los dos papas” y Al Pacino y Joe Pesci por “El irlandés”.

El actor, quien también ganó un Oscar como productor de “12 años de esclavitud” en 2014, interpretó al doble y asistente de un actor en decadencia (Leonardo DiCaprio).

“Me dijeron que solo tenía 45 segundos acá arriba, que es más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”, dijo el actor abriendo su discurso con una crítica al juicio político contra el presidente Donald Trump.

Y en su discurso, destacó como “es tiempo de darle un poco de amor a nuestros coordinadores y equipos de dobles”.

“Los dobles han hecho campaña para tener su propia categoría en los premios más importantes del cine, argumentando que su aporte es igual al que hacen los mezcladores de sonido o los artistas de maquillaje o efectos visuales, que sí son honrados en la ceremonia”, indicó.

Fuente: UnoTV.com