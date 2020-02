Joe Jonas y Sophie Turner serán padres

El integrante de la popular agrupación “The Jonas Brothers”, Joe y su esposa, Sophie Turner anunciaron, se encuentran a la espera de su primer bebé.

Joe Jonas, de 30 años, y Sophie Turner, de 23, están en espera de su primer, según Daily Mail.

Allegados de la pareja afirmaron que aunque han tratado de mantener el tema en secreto, se sienten muy emocionados y la noticia ya fue compartida con familiares y amigos.

Los atuendos que Turner ha elegido en galas y apariciones públicas en las últimas semanas han sido de cortes holgados con la intención de que no sea notorio su abdomen.

El segundo de los hermanos Jonas y la estrella de Game of Thrones se casaron en Las Vegas en mayo pasado.

La ceremonia fue una sorpresa, pues tampoco dieron detalles a la prensa hasta que el DJ Diplo filtró imágenes de la fiesta.

Por otra parte, la actriz, quien diera vida al personaje de Sansa Stark,en la popular serie “The Game of Thrones”, criticó hace apenas unos meses directamente a la cultura de Instagram y a quienes utilizan sus redes para promocionar productos energéticos o para bajar de peso. “Es la vida de inflencer”, exclamó.

Aunque muchos la consideran a ella como una influencer, por sus looks y seguidores, los fans de Sophie Turner pudimos ver la forma sincera e irónica en que la ex-Guardiana del Norte, Sansa en Game of Thrones, se expresa en sus redes sociales. La actriz habla sobre sí misma y sobre los otros con un gran humor y sin censura.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Sophie se burla del nuevo mundo de los influencers, que vive de promocionar varios productos en las redes sociales. Cuenta con falsos tutoriales que se convirtieron en un tipo de monólogos que tiene algun tiempo haciendo gran repercución en sus seguidores y usuarios de internet.

En sus historias comentó: “Voy a hacerla de influencer. Hoy quiero promocionar este nuevo polvo que ponés en el té y básicamente hace ¡que descompongas! Es muy muy malo promover este producto ,especialmente en gente joven, pero lo voy a hacer porque me pagan por eso y no me importa, porque ¡vida de influencer!”, dijo en un tono super burlesco y también utilizando un filtro que asemeja a varias de las operaciones que se realizan las influencers de moda.

