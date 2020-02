Gobierno escucha propuestas ciudadanas para disminuir desigualdades

El objetivo es identificar problemas y escuchar propuestas para mejorar el bienestar integral de las personas

Tehuacán, Pue.- A seis meses del inicio de la actual administración encabezada por Miguel Barbosa Huerta, hay constancia de que este gobierno sí escucha y toma en cuenta las propuestas de la gente, afirmó Lizeth Sánchez García, Secretaria de Bienestar.

Al poner en marcha los trabajos del segundo Foro “Bienestar y Disminución de Desigualdades”, ahora con sede en Tehuacán, la funcionaria dijo que el combate a la pobreza es tarea de todos, la participación ciudadana tiene diferentes rostros, desde las asambleas, la ejecución de acciones concretas, hasta la expresión de ideas.

Destacó que los espacios de reflexión e intercambio de ideas, propuestas y experiencias como las expuestas en este tipo de ejercicio, tienen el objetivo de identificar problemas y escuchar alternativas para mejorar el bienestar integral de las personas.

Reiteró que, con la participación de distintas dependencias estatales en los foros, se garantiza la ejecución de acciones transversales por parte de las secretarías que conforman el Gobierno del Estado.

“Se requiere de un gobierno sensible, que escuche y entienda las necesidades de la población; y como he mencionado en repetidas ocasiones, en el Gobierno de Puebla, nos preocupamos por cambiar realidades, no solo indicadores”, concluyó.

Durante este segundo foro, participaron representantes de las secretarías de Economía, Trabajo y Desarrollo Rural; del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el secretario general del Ayuntamiento de Tehuacán, Alejandro Guerrero Martínez, así como integrantes de Congregación Mariana Trinitaria y la Asociación World Vision.

