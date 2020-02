Egresados de Banca e Inversiones de la UDLAP se ajustan a las demandas del mercado laboral

SET Puebla Noticias

Cholula, Pue.- Gracias a la formación que se recibe dentro de la Licenciatura en Banca e Inversiones de la Universidad de las Américas Puebla un egresado cuenta con las herramientas necesarias para adentrarse dentro del mercado laboral en áreas como finanzas corporativas, finanzas bursátiles y bancarias, un claro ejemplo de esto es Maria Fernanda Rodriguez González, quien actualmente trabaja como gerente de crédito en fondos de inversión de HSBC.

Maria Fernanda Rodríguez González, posterior a egresar en 2017 de la Licenciatura en Banca e Inversiones, centró su búsqueda laboral en la Ciudad de México y en cuestión de un par de meses encontró su primer trabajo, como analista financiero en Afore Coppel. Actualmente se desempeña como gerente de crédito en fondos de inversión de HSBC, labor que se relaciona completamente con lo aprendido en las aulas. En entrevista, la egresada comentó que desde su inicio en el mundo laboral buscó incorporarse al área de análisis, para así poco a poco ir impulsado su carrera profesional.

“Considero que las habilidades que adquirí durante la universidad me ayudaron a poder enfrentar esto, no sólo los conocimientos teóricos si no también el poder desarrollarme y desenvolverme con diferentes tipos de personas, es algo que también la universidad te brinda, el poder tener clases con otras áreas hizo que no sólo me cerrara a conocer gente afín a mí y eso me permitió que no me limite a trabajar solo con personas del área de finanzas, sino que pueda hacer algo más integral y eso me ha permitido ser más capaz en el día a día” explicó.

No obstante, según cuenta la egresada, a pesar de su gran capacidad en las áreas como finanzas, banca de inversión y asset management, por resaltar algunos, ha sido complicado incorporarse al ámbito laboral debido al choque entre generaciones, “mi edad, ha sido una ventaja y al mismo tiempo una desventaja, pero las personas me están enseñando mucho, aunque considero que todavía necesito aprender más, las bases que la universidad me brindó son muy buenas, siento que no tengo que esforzarme demasiado para estar al nivel de todos” explicó María Fernanda. Respecto a esto, aconsejó a los jóvenes profesionistas y estudiantes que estén abiertos a lo que puedan recibir del exterior, “a veces creemos que nosotros tenemos la razón y generalmente nos equivocamos, lo que yo les recomiendo es que siempre escuchen, tengan una apertura y ganas de trabajar en equipo” afirmó.

Finalmente, sobre su experiencia universitaria comentó que la recuerda con mucho cariño, “cada vez que regreso a la UDLAP es con mucha felicidad y orgullo, mis profesores considero son personas súper inteligentes y capaces que me brindaron todo lo que ellos conocen y se esforzaron para que yo fuera lo que soy, por esa parte se los agradezco infinitamente. Por otro lado, la vida en la universidad es muy completa, pude ser parte de la Orquesta Sinfónica y siento que eso complementó mucho mis estudios, eso es algo que le reconozco mucho a la universidad, que no sólo te limita a lo que es tu carrera, sino que hace que sea más completa e integral tu formación”, concluyó.

ARP