Tu boda me suena: los enlaces más virales de Instagram

Repasamos las tendencias que más impacto tuvieron gracias a las redes sociales.

El impacto de las redes sociales en nuestra vida es innegable, al menos para la gran mayoría de la población. La forma en la que compramos ropa, maquillaje o incluso vemos las series ha cambiado gracias a espacios como Instagram.

Una evolución de la que no escapan las bodas. Así lo corrobora el informe creado por la plataforma británica Lyst, donde han analizado las búsquedas relacionadas con temas nupciales de más de cinco millones de usuarios.

A través de su trabajo han podido confirmar lo que todos ya sospechábamos. Las nuevas tendencias en cuestión de bodas se inspiran, y mucho, en lo que triunfa en Instagram.

Probablemente es difícil concretar qué fue primero, si la boda viral de un famoso o la tendencia viral que después puso en práctica ese rostro conocido. Sin embargo, lo que sí podemos tener claro es que estos enlaces marcaron el 2019 en la red, y lo seguirán haciendo en las celebraciones del 2020.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, en su boda religiosa.

Analizando las bodas con más impacto en Instagram durante los pasados meses podemos anticiparnos y saber qué triunfará en esta temporada. Así, si hablamos de bodas virales, no podemos olvidarnos de una de las más potentes del año pasado.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam se dieron el ‘sí, quiero’ en dos ocasiones. Primero con un enlace civil en Mónaco, con una primera celebración de mañana y después una gran fiesta de noche, y semanas más tarde, una boda religiosa en la Provenza francesa.

Así, a pesar de tener escasas imágenes de los festejos, los 3 diseños nupciales que lució la princesa monegasca han hecho que losvestido de novia retro estén de plena actualidad. Sus looks, inspirados en su abuela Grace Kelly y su madre Carolina de Mónaco, han ayudado a que el termino novia vintage crezca un 93%.

No podemos olvidar tampoco otra de las grandes tendencias que han triunfado en las redes en los últimos meses. Las bodas ya no son solo una celebración íntima y privada, cada vez es más común que las propias parejas creen hashtags o retransmitan en directo su enlace para quienes no hayan podido acudir.

Una idea que hemos podido ver también en bodas como la de María Pombo y Pablo Castellano, que mostraron este gran día para sus seguidores casi a tiempo real. Precisamente en este enlace viral también comprobamos otra gran corriente, la de los dos vestidos de novia.

Así, según Lyst, en torno al 25% de las contrayentes optan por dos diseños nupciales. Uno de corte más clásico y otro más moderno en el que apuntarse a otro de los grandes éxitos de Instagram, romper el protocolo tradicional con propuestas en colores pastel, blazers de novia o zapatillas personalizadas.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, en su enlace. (EFE)

Por último, en este breve repaso a las bodas virales del 2019, no podríamos olvidarnos de la Pilar Rubio y Sergio Ramos. La pareja, que esperan su cuarto hijo juntos, prohibió los móviles durante su enlace.

Sin embargo, eso no ha impedido que internet se rinda ante algunas de sus ideas como la personalización de su evento. No importa que se lleve o que no, aunque el diseño de inspiración boho de la presentadora también está entre los grandes éxitos del momento.

Las celebraciones que reflejan el auténtico estilo de los novios, en su caso entre rockero y flamenco, son de las que mejor impacto virtual reciben. Digno de un trabalenguas, diríamos que las bodas que más inspiración generan son aquellas que tienen toques de tendencia pero sobre todo muestran sus gustos personales.

Rafa Nadal y Xisca Perelló, en su enlace mallorquín. (EFE)

Una esencia que también vimos reflejada en otras grandes bodas del año como la de Rafa Nadal y Xisca Perelló, Justin Bieber y Hailey Baldwin o Sophie Turner y Joe Jonas. Todas ellas, junto a Instagram, son una fuente maravillosa de ideas para los enlaces del 2020, pero siempre siendo fieles a vosotros mismos.

