Otorga SEDIF silla de ruedas a persona de la tercera edad

SET Puebla Noticias

Ciudad de Puebla, Pue.- Como una muestra de que los adultos mayores son una prioridad para el Gobierno del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) entregó una silla de ruedas a la señora Carmen Ramírez, de 79 años.

Vecina de la unidad habitacional La Margarita, doña Carmen contará con un apoyo para su movilidad, pues la semana pasada fue operada luego de sufrir una caída de su cama, lo que le provocó una fractura de cadera.

“Le agradezco a la señora Rosario Orozco Caballero (presidenta del Patronato del SEDIF), porque está haciendo un excelente trabajo”, expresó José Eulalio Hernández, hijo de la beneficiaria, durante la entrega de la silla de ruedas por parte de la Subdirección de Participación Ciudadana.

José Eulalio recomendó a las personas que requieran de algún apoyo de este tipo que se acerquen al organismo, al resaltar que su mamá recibió la ayuda en menos de 48 horas.

“Antes de venir al DIF pensaba que a lo mejor en dos meses me darían respuesta y cuando llegué me asombré porque me atendieron muy rápido”, enfatizó.

Las y los ciudadanos que requieran de algún aparato asistencial como silla de ruedas, bastón, andadera, auxiliar auditivo o aparato ortopédico, pueden realizar su trámite respectivo en las oficinas centrales del SEDIF y presentar documentos como: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial del INE, certificado médico, una carta-petición y un estudio socioeconómico.