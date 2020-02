Oscar 2020: Las reacciones virales que marcaron la ceremonia

Desde sinceras sonrisas hasta rostros de incredulidad, estas fueron las mejores reacciones de la 92 entrega de Oscar.

¿Qué llega a tu mente con sólo mencionar la entrega anual de los Oscar? Posiblemente la mayor parte se trata de glamour, estrellas de cine, joyas y emotivos discursos de agradecimiento, aquellos que son ensayados durante días enteros. Sin embargo, también surgen momentos divertidos y un tanto incómodos, los cuales traen consigo una ronda de divertidas reacciones.

Y cómo era de esperarse la 92 entrega de los Oscar no fue la excepción, pudimos ver a James Corden y Rebel Wilson vestidos con ridículos atuendos de gatos para burlarse de sí mismos debido a la dudosa apuesta Cats de Tom Hooper. Pero esto no fue lo más destacado en el departamento de elocuencias glamorosas.

Aunque no lo creas fue la presentación del famoso rapero Eminem, quien presentó un número musical con “Lose Yourself”, canción que él mismo compuso y fue aclamada e incluso se hizo merecedora del Oscar por Mejor canción original en… ¿2003? Está bien, no decimos que la canción no nos haga mover los pies con su ritmo, pero vaya que han pasado los años. Tan solo observemos la reacción del legendario Martin Scorsese, quien se encontró nominado por Mejor dirección gracias a su trabajo en El irlandés; sí… prefirió dormirse por unos minutos, al menos hasta que terminara la presentación de Eminem.

Tal vez Scorsese y su diferencia de edad provocó que se aburriera como nunca antes, pero ¿qué sucedió con Billie Elish o Idina Menzel? Quienes son conocidas por su talento musical, por un lado Elish es la chica del momento al recientemente arrasar con cuatro Grammys. Además Menzel es querida por millones al interpretar las canciones principales de Frozen como la Reina Elsa.

Tal como lo acabas de ver, prácticamente hicieron la misma reacción de incredulidad con una dosis de sorpresa mientras se preguntaban: “¿Por qué Eminem se encuentra arriba del escenario con una canción de 2002?” Sea como sea, esto se convirtió rápidamente en tendencia por todas las redes sociales.

Y no podíamos olvidarnos del aclamado cineasta surcoreano, Bong Joon-Ho, quien se robó la 92 entrega de los Oscar con sus cuatro galardones gracias a su trabajo en Parásitos: Mejor guion original, Mejor película internacional, Mejor director y Mejor película (vaya combo cuádruple, de ensueño).

El carismático director fue captado observando con detenimiento e incluso cautela una de sus doradas estatuillas, de verdad parecía que sólo querría cuidar de ella toda la noche no sin antes mostrar una enorme y sincera sonrisa de felicidad cinematográfica pura.

¿Sabes qué hace un ganador del Oscar con su estatuilla mientras sigue la ceremonia de premiación? Está bien, no te preocupes, es una pregunta demasiado específica y de la cual posiblemente no haya muchas referencias… hasta ahora. La mismísima Carol Danvers, por supuesto nos referimos a Brie Larson, compartió un divertido video protagonizado por el elocuente actor y cineasta, Taika Waititi.

En dicho clip de apenas siete segundos de duración, Brie capta a Taika divirtiéndose con su estatuilla y mientras Salma Hayek bromeaba con Oscar Isaac sobre el escenario, el director de Jojo Rabbit escondía su galardón, ¡debajo del asiento de enfrente! Aquí el momento. Estos son los momentos que marcan la historia y que nos hacen reír, ahora haznos saber cuáles fueron a tu consideración las mejores reacciones de la noche.

