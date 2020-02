Intenta joven atrapar murciélago; gritos de su madre se vuelven virales

Al intentar sacar de su casa a un murciélago, los gritos de su madre, al grabarlo, se volvieron virales en redes sociales.

SET Puebla Noticias

Colombia.- Joven estudiante de Córdoba subió a su perfil de Twitter un video, que se volvió viral al instante, en el que su madre se llevó el protagónico, tras los gritos que dio cuando su hijo intentaba sacar un murciélago de la casa.

Llevalo al borde Nacho, al borde del marco. ¡Ay me muero! ¿Qué hago? ¿Sigo filmando? ¿Sigo filmando? No lo vas a querer soltar. No lo vas a querer soltar. No, no, no. Esperá que te estoy enfocando se escucha decir a la mujer en un video que dura 48 segundos y lleva más de 800 mil reproducciones en Twitter, con más de 10,500 retuits y casi 70 mil likes.