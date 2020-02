Alistan Jornada de Esterilización de mascotas en Tehuitzingo

Carlos Fabián

Tehuitzingo. – Existe una gran cantidad de perros y gatos que no tienen un hogar y viven en las calles, lo cual ha hecho que las autoridades municipales tomen medidas precautorias para evitar que más perros se encuentren sin dueño.

Han preparado una Jornada de Esterilización para perros y gatos, se llevará a cabo en el auditorio municipal de esta localidad, los requisitos para poder asistir son: Machos y hembras de 3 meses en adelante, presentarlo en ayunas, no en celo, no gestantes, no amamantando, 3 meses cumplido, llevar cobija o toalla.

Las autoridades recuerdan que la forma legal y correcta de erradicar la sobrepoblación canina y felina es asistiendo a estas jornadas de esterilización.

