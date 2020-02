Estudiante expuso vestido de payaso porque no tuvo tiempo de cambiarse

Fue contratado para dar un show por el que obtendría una buena paga, sin embargo, también debía exponer en su escuela.

SET Puebla Noticias

Un estudiante peruano tuvo que exponer vestido de payaso, porque no le dio tiempo de cambiarse.

Raúl Rivera, estudiante de derecho en la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú, se volvió viral gracias a una foto en la que aparece vestido de payaso mientras expone en el salón de clase.

Raúl, quien trabaja como payaso en eventos infantiles, fue contratado para dar un show por el que obtendría una buena paga, sin embargo, ese mismo día también debía presentar una exposición muy importante en su escuela.

Al no poder darse el lujo de cancelar el espectáculo y quedarse sin el dinero, pero tampoco de dejar solos a sus compañeros de exposición, decidió que lo mejor era ir a la universidad vestido de payaso y así no perder tiempo cambiándose de ropa.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”