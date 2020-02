Microsoft te pagará hasta 400 mil pesos si encuentras algún problema en Xbox

Si eres fan de la consola de Microsoft puedes ganar mucho dinero si ofreces información relevante.

Los programas de recompensas por encontrar errores son muy comunes en las grandes compañías, y quizá las más populares en este tipo de dinámicas son Apple, Google y Microsoft. De hecho, esta última ha abierto un nuevo programa de recompensas llamado Xbox Bounty, con el cual busca ofrecer una buena cantidad de dinero a todos los jugadores, investigadores de seguridad o cualquier persona que encuentre un problema en Xbox.

¿Cuánto pagará Microsoft por estos errores?

Según menciona Microsoft, el nuevo programa de Xbox está centrado en ofrecer dinero a cambio de información que descubra vulnerabilidades de seguridad en la red y los servicios de Xbox Live, y dependiendo de la calidad de información y lo grave que sea el problema, entonces los usuarios podrán recibir desde 500 dólares hasta 20 mil dólares, es decir, desde 10 mil hasta 400 mil pesos, según el tipo de cambio.

Sin embargo, todas las categorías cuentan con 3 grados de calidad del problema divididos en “alto”, “medio” y “bajo”, por lo que dependiendo de la calidad es la cantidad de dinero que puedes recibir.

Por ejemplo, los pagos más grandes serán entregados a los usuarios que encuentren agujeros que permitan la ejecución remota de código malicioso, aunque han dejado fuera de esta lista a los ataques DDoS, cualquier cosa que implique phishing de empleados de Microsoft o clientes de Xbox.

Por otro lado, Microsoft ha dicho que este programa está abierto a todo el público, incluidos los jugadores, pero esperando informes de alta calidad con una escritos detallados o demostraciones de vídeo, y una prueba clara del problema.

¿Qué consolas y servicios participan en el programa?

Las consolas donde se te pagará por encontrar errores son las siguientes:

• Xbox 360.

• Xbox One.

• Xbox One S.

• Xbox One X.

También participan servicios como:

• Xbox Live Gold.

• Project xCloud.

• Xbox Game Pass.

Fuente: UNOCERO

