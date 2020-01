NFL confirmó juego en México para 2020 y 2021

El comisionado de la NFL oficializó que habrá dos partidos más en el Estadio Azteca.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó que habrá juegos en México en 2020 y 2021, terminando con los rumores de que la Liga no regresaría al Estadio Azteca.

Durante la conferencia en la semana del Super Bowl LIV, el jefe de la Liga dio a conocer que tienen un acuerdo para continuar con los partidos en territorio mexicano hasta la temporada del 2021.

Sin embargo, Goodell no reveló qué equipos vendrán a jugar a la Ciudad de México. Lo que sí dijo es que están muy satisfechos con la experiencia que han tenido en nuestro país.

Con esto se confirma un sexto y séptimo partido de temporada regular programado para jugarse en territorio mexicano, tras el Cardinals vs 49ers de 2005, el Raiders vs Texans del 2016, el Patriots vs Raiders del 2017, el Chiefs vs Rams del 2018, que se canceló; y el Chiefs vs Chargers del 2019.

