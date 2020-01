30 de enero, “Día escolar de la no violencia y la paz”

En 1993 el día fue reconocido oficialmente por la UNESCO.

“Amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra”, es el lema del “Día escolar de la no violencia y la paz” que se conmemora este 30 de enero.

Es una fecha para recordar la importancia que tiene la educación para preservar el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, solidaridad, la no violencia y la paz entre las personas, principalmente entre las y los niños. En 1993 el día fue reconocido oficialmente por la UNESCO.

También es un día para conmemorar la muerte de Mahatma Gandhi, promotor de la no violencia y defensor de la resistencia pacífica, símbolo mundial de la paz.

Este “día escolar de la no violencia y la paz”, sin duda es la oportunidad perfecta para que poblanos, poblanas y ciudadanía mexicana haga conciencia sobre su papel y cómo puede aportar a la promoción de la cultura de la no violencia.

