Ofrece gobierno del estado certeza patrimonial a familias poblanas

“Son ángeles en la tierra”, aseguró María de la Luz Flores, tras recibir un apoyo.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “Antes no había apoyo para las mujeres, ahora sí lo hay”, afirmó María de la Luz Margarita Flores y Martínez, quien tendrá ayuda del gobernador Miguel Barbosa Huerta para iniciar con los trámites que le permitirán heredar su casa.

Madre de cinco hijos, María de la Luz acudió a Casa Aguayo en busca de asistencia legal para hacer un cambio en el título de propiedad. Este trámite -explicó- beneficiará a su familia, pues contarán con la certeza legal de su patrimonio.

“Mi problema es que tengo mi casa y no le quiero dejar problemas a mi hija, me casé por bienes mancomunados, el señor tiene 40 años que se fue y no ha regresado. Se siente uno seguro, tranquilo, la seguridad que tiene uno, porque son ángeles en la tierra, así les llamo, es primera vez que encuentro un consuelo y que se conmueve uno con sentir ese apoyo, con sentirse cobijada hacia un gobernador que nunca se había visto”, narró esta poblana tras dialogar con el mandatario.

Otro de los casos atendidos en la vigesimosexta Jornada de Atención Ciudadana fue el de Raúl Esparragoza Silva.

Dedicado al comercio, Raúl afirmó que el apoyo que el Gobierno del Estado le dio para contar con un aparato auditivo, además de cambiarle la vida, le dará más seguridad para realizar su trabajo y convivir con su familia.

“Nací con esta discapacidad y gracias al gobierno ahora ya puedo escuchar. Anteriormente el gobierno no me daba esa posibilidad de poder tener este aparato que era para el cambio de mi vida. Soy comerciante, sufría demasiadas complicaciones, inclusive estaba en riesgo la vida de uno al no escuchar al atravesarse las calles, es incómodo hasta para la misma familia platicar con uno, se aleja uno, tiene un poco de soledad”, señaló.

Además de recibir su aparato auditivo, Raúl fue atendido en el Sistema Estatal DIF para recibir prótesis dentales.

Con la asistencia que las y los poblanos reciben en las Jornadas de Atención Ciudadana, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de ser una administración que privilegia la cercanía y atiende las demandas ciudadanas.

