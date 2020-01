Inician petición para cambiar a Brie Larson como “Captain Marvel”

La campaña por internet demanda que el personaje sea interpretado por una mujer negra.

Brie Larson ha tenido una recepción mixta por parte de los fans desde que se integró al Universo Cinematográfico de Marvel.

A pesar de que hace un par de días se confirmó el inicio de producción de “Captain Marvel 2”, un grupo de fans de Marvel creen que Larson no es la adecuada para interpretar al personaje.

“Necesitamos que Brie Larson renuncie a su papel para demostrar que es una aliada de la justicia social y garantizar que una mujer gay de color interprete el papel”.

La campaña de Care2 Petitions exige que el personaje mostrado en pantalla debería ser Monica, la capitana Marvel femenina original, quien en los comics es afroamericana.

Tambien alega que Larson no ha hecho donaciones a ninguna institución de caridad fuera de The Motion Picture and Television Fund Foundation.

“Captain Marvel 2” espera ser estrenada en 2022.

Fuente: Tonica.la

