Google quiere salvar vidas a través de la tecnología

Google transformará la industria de la salud combatiendo la desinformación médica desde sus resultados de búsquedas.

Google se ha puesto una de las metas más ambiciosas para transformar la industria de la salud a través de la tecnología. La compañía quiere salvar vidas en este 2020 con su estrategia para acabar con la desinformación médica en sus resultados de búsquedas, poner a disposición de los médicos nuevas herramientas, así como la creación de tecnologías que mejoren la precisión de diagnósticos.

“Nos encantaría ser una empresa que puede decir que salvó miles de millones de años de vida este año”, manifestó David Feinberg, médico principal de Google durante una conferencia en San Francisco.

El psicólogo infantil estaba realizando investigaciones para crear proyectos de salud para el gigante tecnológico, específicamente un motor de búsqueda de registros médicos electrónicos, cuando The Wall Street Journal ventiló información acerca del acceso que tenían los ingenieros de Google.

El escándalo trajo muchas dificultades para el desarrollo de los planes de Google, pues no solamente se trata de convencer a los pacientes para que compartan sus datos confidenciales, sino que los socios potenciales están más preocupados por la reacción pública.

“Inevitablemente, cualquiera que esté pensando en asociarse con Google, si no estaban pensando en la óptica antes, entonces probablemente estaban dormidos”, Robert Wachter, presidente del departamento de medicina de la Universidad de California y autor de libro Digital Doctor.

Las empresas de tecnología más importantes en el mundo han volteado a ver los deficientes sistemas de salud y quieren “echarles una mano”.

“Sería una vergüenza para nosotros si no podemos introducir esta tecnología en el mundo real porque no actuamos de manera humilde, no actuamos de manera reflexiva”, indicó Feinberg.

Además, la industria de la salud está valorada en 8.7 millones de millones de dólares a nivel global, algo muy atractivo para Google, Amazon y Apple, que identifican gran oportunidad de ganancias si se reducen los costos en el sector.

La misión principal de Google es organizar la información alrededor del mundo, así que no hay que subestimar su capacidad en datos, inteligencia artificial y sensores, para reducir la brecha entre la atención médica y tecnología.

