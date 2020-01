Dolores musculares por artritis se agudizan en época de frío: IMSS

Mujeres a partir de los 40 años son las más propensas a padecer artritis reumatoide.

En temporada de frío, los síntomas de dolor de las enfermedades osteomusculares se agudizan, por tratarse de contracturas. Las dos más recurrentes en la población son la artrosis y la artritis reumatoide, nos comentó el médico reumatólogo investigador de la UMAE Hospital de especialidades “San José” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Puebla Mario García Carrasco.

Enfatizó que a la artrosis es una enfermedad no inflamatoria de tipo degenerativa, que afecta directamente a los cartílagos, genera desgaste y dolores reumáticos, articulares, de rodillas, hombros, pies, columna lumbar y deformación en los dedos de las manos (nódulos) principalmente.

El médico detalló que este padecimiento no solo afecta a la gente que viven en países nórdicos sino también a la población de países como México, Brasil y otros más tropicales. La artrosis no es exclusiva de la temporada de frío pero sí este factor agudiza las molestias y el dolor.

Para disminuir las molestias de la artrosis, recomendó realizar ejercicio físico con precaución, de acuerdo a la edad, caminar en lugares planos con un apoyo (bastón), protegerse con ropa para evitar cambios bruscos en la temperatura corporal, todo esto evitará el incremento en los dolores musculares.

La artritis reumatoide, es una padecimiento que afecta principalmente a mujeres, a partir de los 40 años, y se deben tomar medidas especiales para cuidar pulmones, riñones, bazo, y piel, debido a la ingesta de corticoides e inmunosupresores que pueden tener consecuencias secundarias, como la aparición de osteoporosis

La artritis reumatoide no tiene un tratamiento curativo, lo que no significa que no exista tratamiento alguno. Es más, van apareciendo nuevos medicamentos que permiten controlar la enfermedad. La colaboración entre el paciente y el médico es fundamental para tratar de la artritis reumatoide.

Ante cualquier molestia se debe acudir a los servicios médicos de su Unidad Médica Familiar u hospital. Es indispensable evitar tratamientos caseros y protegerse ante cualquier cambio brusco de temperatura. Recomendó el especialista.

