Salen a la luz maltrato y amenazas a trabajadores de maquiladora Rivains

Miriam Rodríguez

Tehuacán, Pue.- A través de un video difundido en redes sociales se dio a conocer el maltrato y amenazas que reciben trabajadores de la maquiladora Rivains, por parte de la encargada, la cual se ubicada en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente a Tehuacán.

En el video de más de 2 minutos se percibe como son reprendidos los empleados y empleadas de manera prepotente, y con palabras altisonantes.

Además de que son amenazados con prolongar indefinidamente su jornada laboral o la aplicación de descuentos de salario si no cumplen con la producción de 2 mil 500 prendas.

“Tienen toda la pinche semana para avanzar y no hicieron ni madres, hoy no se van hasta que no me entreguen las 2,500” .

???? #SET #PueblaNoticias | Así se dio a conocer el maltrato y amenazas que reciben trabajadores de la maquiladora Rivains, por parte de la encargada, la cual se ubicada en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente a #Tehuacán. pic.twitter.com/2XadSdQPx4 — Puebla Noticias (@PueNoticias) January 26, 2020

Luego de la difusión del video la Dirección de Inspección de la Secretaría de Trabajo inició un procedimiento de sanción económica a la empresa.

El comunicado señalada que luego de explicar el procedimiento y de que los responsables de la empresa se negaron a permitir el acceso, la Secretaría de Trabajo levantó un acta, misma que tampoco aceptaron.

Ante esto, se le solicitó a la parte patronal responder lo más pronto posible, mientras el procedimiento de sanción económica sigue su curso; el monto se determinará en los próximos días.

ARP