The Strokes y Kings of Leon encabezan el Corona Capital

La tercera edición de festival crecerá a dos días: 16 y 17 mayo; aún por confirmar sede.

Para los seguidores de los festivales llegó un aviso sorpresivo este miércoles por el anuncio de la tercera edición del Corona Capital Guadalajara, uno de los eventos más esperados por los tapatíos.

El festival crecerá a dos días y será el 16 y 17 mayo, todavía no se confirma si habrá una nueva sede.

The Strokes, Kings Of Leon, Foals, The Hives, Blondie, Death Cab For Cutie, Of Monsters And Men, Rüfüs Du Sol, Nick Murphy Fka Chet Faker, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Miami Horror, Young The Giant, X Ambassadors, Andrew Bird, Friendly Fires, Digitalism, Little Dragon, Alunageorge, Washed Out, The New Regime, Real Estate, Wild Nothing, Beach Fossils, Whitney, Rufus Wainwright, Bea Miller, Gordi, The Tallest Man On Earth, Betty Who, Shura, Bahamas, Monolink, Soccer Mommy, Waxahatchee, Cass Mccombs, Julia Holter, Caroline Polacheck, Margaret Glaspy, Boombox, Savoir Adore formarán parte del line up.

A más de una década de su nacimiento en la Ciudad de México, la importancia e influencia del Festival se extiende hoy a latitudes que no solo lo han adoptado como propio, sino que le dotan de una identidad distinta gracias a los elementos culturales y locales que enriquecen la experiencia.

Esta edición marcará muchos regresos altamente esperados por el público local. Uno de ellos sin duda será el de The Strokes quienes vuelven a Guadalajara tras 14 años de ausencia, o el de Kings Of Leon quienes no se presentaban en esta localidad desde hace 6 años.

Con la curaduría que lo ha caracterizado desde su creación, el cartel de Corona Capital Guadalajara incluye actos clásicos y de culto como Blondie, favoritos de la gente como Two Door Cinema Club y primeras visitas de bandas establecidas como Dead Cab for Cutie.

Con 41 actos listos, la tercera edición de Corona Capital se perfila para ser la mejor y más grande hasta la fecha.

Hay que recordar que en la segunda edición contó con la presencia de 22 bandas provenientes de seis países, como Dillon Francis, Goo Goo Dolls, Chromeo , Christine And The Queens, Rhye, Honne Kimbra , Of Montreal, Classixx, The Joy Formidable, entre otros.

