UDLAP presenta la edición número 10 de la revista Entorno

“Manejo de las armas, enojo, deseo de hacer justicia por propia mano y rechazo, son variables relevantes que en conjunto son detonadores de un tirador escolar”: académico UDLAP.

La revista Entorno UDLAP, editada por la Universidad de las Américas Puebla, presentó su edición número 10 teniendo como artículo de portada “Evidencias y mitos sobre variables de riesgo en tiradores escolares”, texto escrito en colaboración por los investigadores: Julio César Penagos Corzo, A. Lorena Flores, Gabriela Díaz, Jacqueline L. Ornelas y Jorge Guerrero.

“La revista Entorno UDLAP, que con su edición número 10 cumple su cuarto año de publicación, es una revista consolidada de carácter multidisciplinaria que en este número en particular reúne varios artículos que desarrollan investigación de circunstancias que actualmente está viviendo la sociedad”, comentó en conferencia de prensa, Polioptro Fortunato Martínez Austria, editor general de la Revista Entorno UDLAP, quien además destacó que la estadística del número de personas que visitaron la revista fue de más de 10 mil lectores en un año, “lo que habla de que el diseño de la revista es correcto en el sentido estructural y que además es atractiva y tiene calidad”, afirmó el también académico del Depto. de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla.

La revista Entorno UDLAP en su edición número 10 tiene como artículo principal “Evidencias y mitos sobre variables de riesgo en tiradores escolares”, texto que tiene el objetivo dilucidar la vinculación entre variables psicosociales y tiroteos escolares, ya que en el presente estudio se revisan las evidencias que existen en torno a algunas variables como el entorno familiar y social del atacante, hipotéticos rasgos psicológicos, posibles tendencias suicidas o su relación con las armas y su afición a los videojuegos.

Julio César Penagos Corzo, autor del artículo de portada de la Revista Entorno UDLAP No. 10. comentó: “Este artículo científico sirve para desmentir algunas cosas entorno a los tiradores escolares de los cuales hay muchos mitos, como, por ejemplo: no se ha encontrado ninguna relación entre video juegos y tiradores escolares; no hay ningún reporte científico que destaque la relación entre violencia y videojuegos. Otro de los mitos que aquí se desmiente es que el bullying o el acoso escolar sea una variable que desencadene la violencia”.

Asimismo, el también académico del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla dijo que no hay un perfil de un tirador, pero sí hay variables que en conjunto pueden dar una señal de ello, como, por ejemplo, el gusto y disposición de las armas: “En relación a ello, en el artículo se señala que un porcentaje muy alto de los tiradores escolares tenían armas en la familia. El manejo de las armas, el enojo, el deseo de hacer justicia por propia mano y el rechazo, son variables relevantes que en conjunto son detonadores de un tirador escolar”.

Finalmente, el Dr. Penagos Corzo informó que la violencia se puede dividir en dos grandes categorías: la violencia impulsiva y la de a sangre fría. “En caso de los tiradores escolares es la de a sangre fría, lo que lleva a otra variable relacionada: la mayor parte de los tiradores escolares anuncian sus actos, lo que quiere decir que están planeados”.

Cabe mencionar que otros de los artículos de investigación que encontrarán en la edición número 10 de la revista Entorno UDLAP son: Lactancia materna, beneficios, tipos de leche y composición; Modelación dinámica en la operación de embalses; Perfil sociodemográfico del cuidador primario del adulto mayor y ¿La sociología se reinventa?

Entorno UDLAP se edita en formato impreso y electrónico de tal manera que accede a un público numeroso. La revista mantiene su rigor editorial mediante un sistema de evaluación por pares de los textos enviados. El contenido de la revista es multidisciplinario, integrado con artículos y notas derivadas de una investigación, innovación o creación artística, desarrollada principalmente, pero no de forma única en la UDLAP, con la participación de profesores y/o estudiantes. Sus artículos difunden aportaciones o innovaciones científicas y tecnológicas originales, obras de creación artística o cultural que se desarrollan dentro del campo del conocimiento de las diversas disciplinas que se cultivan en la universidad.

