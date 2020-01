Ex jugador del América paga por a quien le diera pases de gol

Narciso Mina confesó que en su paso por el Barcelona de Guayaquil otorgó regalos a quien le ayudaba a anotar.

“Yo le daba a todos, a (Hólger) Matamoros, le daba a Roosevelt Oyola, por los centros, por pases de gol, les daba 200 dólares en partido normal y 500 en los clásicos. Siempre les di plata, o un perfume o un reloj, cualquier cosa, a todos los que me daban pase de gol”, confesó el delantero en entrevista para el portal ecuatoriano Leyendas.

“En ese tiempo estaba el ‘Payaso’ (Pablo Lugüercio) y estaba (Damián) Díaz y me decían: ‘oye pero no me malenseñes’, pero yo les decía: ‘es que ustedes no saben lo que estoy haciendo’ y en ese año salí campeón goleador (en Ecuador) y me fui al América”, añadió.

“Invertí algo, pero gané algo más, fue una inversión, no sé (cuánto dinero les di en ese año), pero en un partido llegué a hacer cuatro goles y al terminar el partido les daba el dinero o el perfume”, aseguró Narciso.

Mina no aclaró si esta práctica la realizó en su paso por las Águilas, donde marcó 13 tantos entre Liga MX y Copa MX.

