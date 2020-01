Decomisan dos taxis piratas en Huauchinango

Transitaban la ruta Huilacapixtla-Huauchinango.

Meyda Romero

Huauchinango, Pue.- Tras operativo realizado por el delegado Gregorio Castro de Movilidad y Transporte en la región, a fin de combatir el pirataje, se decomisaron dos coches que transitaban la ruta Huilacapixtla-Huauchinango.

De manera violenta el delegado intimido a dos empleados del volante tras quitarles su herramienta de trabajo. A Pascual Maldonado le quitaron su unidad (Taxi pirata) en la gasolinera sin mostrarle algún documento u orden oficial de la Secretaria de Movilidad.

Mientras que a Marcelino Morales, taxista, mencionó que lo detuvieron sobre la entrada de Michugca de una manera intimidante: “Fue peor que un delincuente, me acorralaron, exigiendo me baje del vehículo y me pidieron las llaves del carro. Uno de los elementos del delegado lo condujo hasta el corralón, yo me subí en uno de los carros de movilidad, con algunos de mis compañeros. Hasta al pasaje bajaron de la manera más agresiva”.

También señaló que se ha quedado sin trabajo y le es imposible pagar los 100 pesos que le cobran de multa para utilizar su herramienta de trabajo.

Hasta este momento no les han brindado asesoría o alguna solución a estos trabajadores para regularizar la documentación, y así poder brindar el servicio a los usuarios de localidades como Michugca, Nopala, Cuauxinca y Huilacapixtla, que por situaciones de seguridad prefieren viajar en este servicio en lugar de las unidades de las Esperanzas o Dimas.

Los conductores que brindan este servicio mencionan que han entablado conversación con el Gobernador del Estado, Miguel Barbosa, y el Secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, del cual no hay respuesta ante tal petición.

KCL