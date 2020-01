Instagram elimina el botón de IGTV

Según el servicio el contenido de Instagram IGTV sigue estando disponible en el feed y en el explorer.

IGTV era una de las grandes apuestas de Instagram para aumentar la interacción de los usuarios de la plataforma, un lugar para alojar vídeos más largos, con función dedicada y una clara respuesta a YouTube en el móvil. El servicio debutaba con una app independiente y con un botón dedicado dentro de la app principal de Instagram, con la intención de atraer más usuarios.

No obstante, parece que las cosas no le han ido nada bien a la red social, al menos desde el punto de vista de la totalidad de usuarios que accedían a IGTV desde la app principal, puesto que está eliminando este acceso directo de la aplicación debido al escaso uso que los usuarios hacían de él:

“A medida que continuamos trabajando para facilitar que las personas creen y descubran contenido IGTV, hemos aprendido que la mayoría de las personas están encontrando contenido IGTV a través de avances en Feed, el canal IGTV en Explore, los perfiles de los creadores y la aplicación independiente . Muy pocos están haciendo clic en el ícono IGTV en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio en la aplicación de Instagram. Siempre intentamos mantener Instagram lo más simple posible, por lo que eliminamos este ícono en función de estos aprendizajes y comentarios de nuestra comunidad”. – Comunicado de Instagram a Techcruch.

Esto no quiere decir que IGTV no se use o que la compañía vaya a rendirse con el proyecto: el contenido de IGTV está disponible tanto en al feed de los usuarios como en el explorer, lo que quiere decir que siempre hay otras opciones para descubrir contenido alojado en el servicio TV de Instagram, sin necesidad de que esté el botón para recordarle a los usuarios us presencia

Tampoco parece irle muy bien a la aplicación por separado. Según Techcrunch los números de la aplicación IGTV independiente son algo pobres: de los más de mil millones de usuarios de Instagram, solo 7 millones han descargado la aplicación IGTV desde que se lanzó hace 18 meses.

