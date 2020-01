Hombre devuelve cheques perdidos por casi 1 millón de pesos y lo recompensan con una pala

El hombre asegura que no esperaba nada a cambio, pero aun así no tiene dónde usar la pala, ya que vive en un departamento y no tiene ni “un cachito de tierra”.

SET Puebla Noticias

Luis Spahn, trabajador de telefonía de la ciudad de Rafaela (provincia de Santa Fe, Argentina), encontró este 13 de enero “un manojo de cheques” mientras transitaba en su vehículo por la Ruta 70, a la altura de Esperanza.

Los cheques, por un monto total de 2.170.000 pesos (más de 36.000 dólares), y algunos de ellos emitidos al portador, estaban endosados por la misma empresa: una fábrica local de herramientas. Spahn decidió devolverlos a la compañía y así lo hizo cuando iba de regreso de Santa Fe.

Resultó que los cheques los había perdido un comisionista cuando salió de la empresa ese mismo día. En calidad de recompensa, la fábrica le entregó a Spahn una pala de punta.

En comentarios para el canal de noticias TN, Luis Spahn indicó que aunque “hay mucha gente enojada con la empresa” por haberlo recompensado con solo una pala, él no lo está. “Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada”, aseguró.

Al mismo tiempo, confesó que no tiene dónde usar la pala, ya que vive en un depatamento y no tiene ni “un cachito de tierra”.

Fuente: RT.com

ARP / ROF