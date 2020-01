Enrique Bunbury promociona “Deseos de usar y tirar”, sencillo de su nuevo álbum

Desde el 1 de enero, el artista español alertó a sus admiradores a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

“Queridos todos. Lo primero y más importante es desearles lo mejor para este 2020. Espero que les traiga lo o que merezcan y que sus deseos se cumplan. Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante”, compartió el artista. Además, agregó que trabajó duro durante el 2019 y que publicará nuevo disco, el cual es muy importante para él.

Agregó Bunbury en el texto: “Creo que hay en surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy”.

“Deseos de usar y tirar” se lanzó este miércoles 15 de enero y es la primera canción que el artista español incluirá en su nueva producción discográfica prevista para publicar este año.

El tema es una mezcla de bolero y electrónica contemporánea y de acuerdo con un comunicado de Bunbury, esta es la primera sorpresa de varias que tiene preparadas.

El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Dezeer, entre otras.

El videoclip

Bunbury también publicó el video oficial de Deseos de usar y tirar, el cual estuvo dirigido por Jose Girl y producido por Timber Films.

El clip de 4 minutos y 9 segundos se publicó en YouTube y se lanzó a las 13 horas (horario en Guatemala) y en menos de una hora superó las 40 mil reproducciones.

En la pieza visual destaca la participación de Sherilyn Fenn, actriz estadounidense de cine y televisión y Jessica Hogan, actriz californiana transgénero.

