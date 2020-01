La enfermería es ciencia y arte del cuidado del paciente: IMSS Puebla

La delegación estatal Puebla cuenta con más de dos mil 276 enfermeras y enfermeros distribuidos en las diferentes unidades médicas.

SET Puebla Noticias

El compromiso, dedicación, fuerza y servicio en la atención y cuidados que brindan a los pacientes los profesionales de la enfermería, es un pilar fundamental dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló la coordinadora Delegacional de Enfermaría en Atención Médica de la Delegación Puebla, Juana Rodríguez Hernández,.

En el marco del Día de las enfermeras y los enfermeros, destacó que la Delegación del IMSS en la entidad, cuenta con más de dos mil 276 enfermeras y enfermeros distribuidos en las diferentes unidades médicas: 45 unidades de Primer Nivel, cinco de Segundo Nivel y en dos hospitales de Tercer Nivel, en tanto que en el Programa IMSS-Bienestar en Puebla, se cuenta con 897 enfermeras y enfermeros.

Señaló que en México, el incremento de hombres y mujeres dedicados al cuidado de los enfermos va en aumento y que de igual forma en el IMSS, lo que permite que en la Delegación estatal haya constante capacitación de su personal en una búsqueda permanente por lograr avances en materia de calidad hacia el trato humano.

La funcionaria refirió que la labor de enfermería es un arte del cuidado, en donde cada una de las quienes ostentan esta profesión, demuestra sus conocimientos, sentimientos, habilidades y destrezas para los derechohabientes a quienes se deben.

Destacó que el trato hacia los pacientes tiene un significado muy importante, pues ven en la enfermería a quien les da aliento para seguir adelante en la vida.

Conminó a que quien asuma esta profesión lo haga con verdadera vocación, porque el trabajo de una enfermera es invaluable para la recuperación del paciente, pues si se brinda trato digno con calidad y calidez ellos salen adelante.

Reconoció que la oportunidad de ejercer su labor en el Seguro Social, ha sido fundamental en su desarrollo personal “para mí, IMSS significa todo, todo porque aquí me he desarrollado profesional y emocionalmente además me hace sentir tenerlo tatuado en el corazón¨.

En México la celebración a enfermeras y enfermeros tiene su origen en el 6 de enero del año 1931, gracias a quien fuera en ese entonces director del Hospital Juárez de México, el doctor José Castro Villagrana, quien estableció que ese día se les reconociera, pues las equiparó como un “regalo de reyes” para los pacientes.

Se llevó a cabo en el Hospital de Alta Especialidad “San José” del IMSS en Puebla la ceremonia conmemorativa del día del personal de enfermería 2020, el evento estuvo encabezado por el Dr. José de Jesús González Izquierdo Delegado del IMSS en Puebla, autoridades institucionales y como invitado especial el Dr. Jorge Humberto Uribe Téllez Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

ARP