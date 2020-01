Verifican instalaciones eléctricas y de gas en mercado de Izúcar

Con esta revisión se notifica si existe alguna anomalía para dar prorrogar de corregirla.

Enid Herrera

Izúcar de Matamoros, Pue.- Personal de Protección Civil en coordinación con la Dirección de Industria y Comercio en Izúcar de Matamoros llevaron a cabo supervisión de conexiones eléctricas y de gas al interior del mercado Miguel Cástulo Alatriste, ésto con el objetivo de garantizar la integridad de vendedores y ciudadanos que a diario visitan estas instalaciones.

En la supervisión se verificó que las tuberías de gas no se encuentren muy desgastadas, con alguna fisura o posible fuga, que estén instaladas correctamente, incluso que la tubería no esté “torcida” puesto que eso aplica como conexión forzada y favorece el desgaste de las tuberías, en las conexiones eléctricas se verificó que el cableado no esté pelado, de igual forma que no esté forzado, sin enmendaduras, identificaron que la ubicación del contenedor de gas sea la adecuada y que éstas no obstruyan el movimiento al interior del local en los pasillos del mercado

En el caso de identificar algunas anomalías, el primer paso ha sido notificar a los locatarios para que trabajen en ello y efectúen las mejoras adecuadas, en los próximos meses se verificará que sean atendieran las observaciones, en caso contrario podrían ser acreedores a multas.

El director de Protección Civil en Izúcar, José Ignacio Vázquez, indicó que esta dinámica se efectuará en el corredor gastronómico “Tianguillo”, así como en locale al interior del mercado Revolución, y en los diversos comercios del municipio.

