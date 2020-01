Regulan horarios y pagos a trabajadores de la Comuna, en Tehuacán

Para este año se tiene presupuestado un máximo de 10 millones de pesos para el pago de salarios a mil 854 trabajadores.

Miriam Rodríguez

Tehuacán, Pue.- Mediante Cabildo Ordinario se aprobó la utilización de un documento rector para regular los horarios, retardos y pagos de horas extras a los trabajadores que laboran en la Comuna, para evitar que el personal desconozca los descuentos que se apliquen y se generen molestias, informó la directora de Recursos Humanos, Rosario Guatemala Domínguez.

Señaló que prácticamente el 90 por ciento del personal registra su entrada, sin embargo hay otros niveles donde por lo propio de sus actividades no realizan dicho procedimiento y en el documento aprobado por el Cabildo se hacen las especificaciones correspondiente en dicha situación.

En el caso de horas extras dijo que se debe regular pues se trata de un pago extraordinario y se debe verificar si hay presupuesto y cuando se genere, el titular de la unidad debe justificarlo plenamente.

Por su parte el regidor de Hacienda, Víctor Canaán Barquet, indicó que ya se venía trabajando con dicha modalidad, sin embargo se tenía que formalizar para que no hubiera malentendidos, pues en el caso de los horarios de entrada, para el personal del sindicato es de 8:00 am a 15:00 horas y de 8:00 am a 16:00 horas para todos los demás empleados, por lo que fue ratificado. Los retardos son después de media hora de retraso en la entrada y si se acumulan 3, ya es una falta.

Asimismo dijo que algunas de las áreas que doblan turnos son Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito y Servicios Públicos, puesto que hay situaciones que no pueden parar la operatividad del ayuntamiento, por lo que era necesario que se eficiente los procesos.

Finalmente dijo que para este año se tiene presupuestado un máximo de 10 millones de pesos para el pago de salarios a mil 854 trabajadores, donde el mayor recurso se está destinando a Seguridad Pública y Tránsito, pues debido a la falta de personal, la Comuna se ve obligada a pagar turnos de más.

