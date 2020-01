Samsung presenta su nuevo televisor 8k sin marcos

¿Qué tal suena 99% pantalla?

Puebla Noticias Digital

Samsung presentó la primera tele “sin marcos” del panorama en el inminente CES 2020. Pues bien, la feria no ha tenido ni que abrir sus puertas…

El nuevo modelo Q950TS de Samsung es la primera televisión 8K con un 99% de ratio de pantalla. Básicamente, los marcos han quedado reducidos a la mínima expresión y la visual que tiene el usuario frente al televisor es “total”.

A pesar de tener un grosor de panel de 15mm, Samsung ha integrado un sistema FALD (Full Array Local Dimming) en su televisor. Esto quiere decir que la gestión de la luz del panel QLED (que es LED) se gestiona por zonas y está un paso más cerca que el Edge-Lit (Luz desde los extremos) de los contrastes perfectos; por supuesto sin llegar nunca a la experiencia OLED.

Dicho esto, no podemos cerrar la pieza sin volver a recordar que el contenido 8K todavía no existe y eso es un problema para el que quiera barajar estos modelos de Samsung para comprar un nuevo televisor. Más allá de los videos demostrativos de flora y fauna que Youtube tiene para probar esta resolución en vuestra pantalla, no encontraréis nada para consumir por encima de 4K.

Es verdad que la resolución 8K con su re-escalado personal para poner el resto de contenido a la altura del panel, podría pasar a un segundo plano con la llegada de este nuevo Q950TS. Por encima tenemos apuntes para destacar como la pantalla sin marcos, que será uno de los caramelos más difíciles de ignorar del mercado, o una capa antibrillo que aumenta el ángulo de visión del televisor.

Esperemos un poco más hasta que podamos hablar del precio de esta joya y así podremos ver donde “cae” dentro de este mercado.

Fuente: Los40.com

ARP