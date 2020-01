Aumentan divorcios en Tehuacán

Los jóvenes 22 a 28 años llegan a funcionar de 3 a 4 años por lo que deciden separarse e iniciar una nueva relación.

Oscar Castillo

Los divorcios han incrementado 40 por ciento en matrimonios jóvenes y en adultos 30 por ciento desde hace 4 años, situación que se debe a que prevalece la cultura machista y se busca el empoderamiento de la mujer.

El presidente del colectivo Efecto Mariposa, Carlos López, señaló que esta situación se debe a que no se ha hecho un buen enfoque y no se ha trabajado con las nuevas masculinidades, que tiene que ver con el nuevo modelo de vida de la mujer por lo que se ha llegado a una guerra de sexos y no la equidad que es compartir responsabilidades.

Indicó que aunado a esto se presenta otras situación que tienen que ver con parejas que no se casan sin embargo el hecho de tener hijos conlleva una responsabilidad, por lo que los menores se están viendo afectados porque son cuidados por los abuelos, situación que se ha vuelto constante desde hace 3 años.

Los jóvenes 22 a 28 años llegan a funcionar de 3 a 4 años por lo que deciden separarse e iniciar una nueva relación, en los adultos se separan después de 10 a 15 años de matrimonio.

Finalmente dijo que los hombres no están preparados culturalmente para que acepten el tema del empoderamiento y la equidad de género; lo que ha derivado en feminicidios debido a que las mujeres pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, sexualidad y a qué se van a dedicar.

