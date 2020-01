Los mejores sucesos virales que el cine y las series nos dejaron en 2019

Estamos a punto de despedir 2019, un año que, además de grandes series y películas inolvidables, nos ha dejado un buen puñado de memes, virales y challenges salidos del cine y la televisión.

Desde Baby Yoda a Sonic, pasando por un Robert de Niro rejuvenecido digitalmente o el bailón de Joaquin Phoenix. ¿Qué ha sido lo más compartido este año y con lo que más nos hemos reído? Pasen, pasen y vean:

“Birdbox Challenge”

Ni un tonto en 2019 sin tropezarse con todo por ir con los ojos tapados. Fue el primer viral del año, gracias a ‘Birdbox’ (titulada ‘A ciegas’ en España), la película de Netflix en la que Sandra Bullock tenía que salir huyendo con los ojos vendados y dos niños en brazos.

La cinta se estrenó el 14 de diciembre de 2018, y apenas bastaron dos semanas para que las redes se llenasen de vídeos de gente imitándola… y golpeándose con todo.

Ante el aluvión de vídeos, la propia plataforma se vio obligada a emitir un comunicado en el que decía: “No nos podemos creer que tengamos que advertir esto, pero no os hagáis daño con el Birdbox Challenge. No sabemos cómo ha empezado (…) pero no deberíais acabar en el hospital por culpa de unos memes”.

Tras unas semanas en las que estos vídeos se multiplicaban por arte de magia, este challenge pasó a la historia junto con el Harlem Shake, el Mannequin o el Ice Bucket Challenge.

El baile en las escaleras de Joaquin Phoenix en ‘Joker’

Si un baile se ha hecho mundialmente conocido este año, ese ha sido el del Joker (Joaquin Phoenix) en las escaleras cuando se dirigía al programa de Murray Franklin (Robert de Niro).

Días después del estreno de la película, las redes se llenaban de gente ataviada con traje rojo, chaleco amarillo y maquillaje de payaso moviéndose como el personaje de Phoenix y bajando un tramo de escaleras.

Pero no cualquier tramo de escaleras. Las que sirvieron de escenario para la película de Todd Phillips están situadas en el distrito del Bronx, en Nueva York. Concretamente en el 1170 de Shakespeare Avenue.

La gente que vive en la zona ya está organizando protestas contra las hordas de turistas que van cada día a hacerse la fotito de marras, así que si tienes planeado un viaje a Nueva York, y bajar las escaleras como el Joker está entre tus planes, piénsatelo, que las colas para poder inmortalizarlo en Instagram pueden durar horas.

Hola Baby Yoda

Cuando creíamos que en el universo Star Wars no podía haber ninguna criatura más adorable que los porgs de ‘Los últimos jedi’, aparece Baby Yoda en el primer capítulo de ‘The Mandalorian’.

Y se desata la locura en Internet con este bebé de 50 años, con ojos negros y saltones al que le encanta la sopa.

La serie de Disney se sitúa 5 años después del Episodio VI, por lo que no puede ser el Yoda que ya conocemos (que en la trilogía original contaba con 900 años de edad) pero si de este no sabíamos sus orígenes… ¿quiere decir que The Mandalorian nos explicará las raíces del veterano maestro jedi? ¿Tiene hijos? ¿Hay más cómo él?

Un café olvidado en el plató de ‘Juego de Tronos’

Incluso la mismísima Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) necesita cafeína para funcionar. Al menos eso pudimos ver en el minuto 17:40 del cuarto capítulo de la última temporada en el que, durante una cena en Invernalia, la Madre de Dragones tiene un vaso de Starbucks a su lado.

A nadie le pasó desapercibido ese anacrónico detalle y, aunque HBO lo borrase con rapidez apenas 48 horas después de haber subido el episodio, la taza más famosa del año ya había dejado casi 200.000 menciones en redes y generado un impacto publicitario valorado en 2.300 millones según la compañía Hollywood Branded.

El rediseño de Sonic para el film de acción real

El aluvión de críticas en las redes hacia el diseño del erizo azul que vimos en el primer tráiler de ‘Sonic: La Película’ demostró que no gustó a casi nadie.

Hasta tal punto que Jeff Fowler, el director, prometió en Twitter que Paramount y Sega empezarían a trabajar en un nuevo diseño del famoso erizo para, según sus palabras, “garantizar la fidelidad del personaje”. Y dicho y hecho.

Poco después vimos un segundo tráiler ya con la forma definitiva del protagonista, mucho más similar al de la saga de videojuegos de los 90.

Fuente: Espinof.com

