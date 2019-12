Estos fueron los mejores memes del 2019

Este año los internautas pusieron el listón muy alto, mostrando sus mejores dotes a la hora de crear contenido divertido.

Cuando faltan menos de 10 días para que comience el nuevo año, es momento de realizar balances, y qué mejor manera que haciendo un repaso a los mejores memes que nos dejó el 2019.

Desde las reacciones al emblemático final de la saga sobre los vengadores de Marvel, ‘Avengers: Endgame’, pasando por las bromas sobre el asalto (fallido) al Área 51 estadounidense, hasta la accidentada presentación de la Cybertruck, este año los internautas definitivamente mostraron sus mejores dotes a la hora de crear contenido divertido.

La mujer triste y feliz por dentro

Seguro todos pasamos por una situación cuando se recibe una mala noticia, como no tener que ir a la reunión a la que realmente no se quería asistir, y tener que actuar apenado, pero realmente estando feliz por dentro. Esto es de lo que se trata el meme popular de la mujer rubia triste que luego sonríe. Su protagonista es la cantante brasileña Joelma.

Mi novio: Ya quita tu cara, no voy a salir con mis amigos, me voy a quedar contigo



Yo: pic.twitter.com/s5W9FxACd0 — Jarocho (@beto_180) October 2, 2019

¿Y por qué pusiste…?

Otro meme popular de este año fue “¿Y por qué pusiste?…”, donde una mujer corrige a su gato en un examen.

La primera versión de esta broma, donde las dos imágenes aparecen junto a una extraña palabra en inglés jamaicano ‘Bomboclaat’, fue publicada el pasado noviembre. No obstante, aún se desconoce quién fue el primero en ponerle la famosa frase, que convirtió el meme en tendencia.

– ¿Cuál es la isla más famosa de Hawaii?

– Maui

– Entonces ¿Porqué pusiste miau? pic.twitter.com/xT1eqYrqA4 — TÍO ROBER (@TeAmoTioRober) November 30, 2019

Me dijiste que…

Uno de los memes más populares de este 2019 es el ya icónico “Me dijiste que”, en el que una mujer llena de ira le reprocha algo a un gato, y el animal, sentado ante un plato de verdura, le da una respuesta cortante con actitud impasible.

Las dos fotos son independientes y originalmente no tenían nada que ver la una con la otra, lo que probablemente contribuye a que el meme sea más absurdo y divertido.

https://twitter.com/tumedijistebro/status/1168579003386667009

Ay que aburrimiento

El meme titulado “Ay que aburrimiento”, en la que aparece Glen, el hijo del popular muñeco diabólico Chucky, y que tiene el objetivo de evadir alguna situación, también se ha vuelto tendencia en la Red los últimos meses.

Cuando se queda a dormir tu date y ya son más de las 12 del día y no se va.



– Ay, qué aburrimiento. ¿Y si jugamos a pedir un Uber? pic.twitter.com/5Sq2v9zvJH — // Daniel (@danielm0nt) December 1, 2019

Se tenía que decir y se dijo

Una imagen de un pollo amarillo, que golpea la mesa fuertemente con una de sus alas y lanza la frase “Se tenía que decir y se dijo”, está siendo usada para expresar opiniones poco comunes o políticamente incorrectas. No obstante, en realidad se puede aplicar a cualquier contexto, por lo que este meme se volvió viral.

Tus buenas calificaciones no te sirven en la vida laboral real



Se tenía q decir y se dijo! pic.twitter.com/0c5NcxiXbv — Jennifer ♡ (@Jenn_arceee) April 9, 2019

Yo explicando

El meme “Yo explicando” les encanta a todos aquellos que al menos una vez en la vida han intentado convencer a su madre para que les permita hacer algo. Al igual que el meme ‘Me dijiste que’, las dos imágenes inicialmente no estaban relacionadas.

Yo explicando a mi mamá que la música electrónica no es punchis punchis / mi mamá pic.twitter.com/1NNpygJkis — Black Harmony (@blackharmonymx) September 4, 2019

El bebé Yoda

Con el lanzamiento del servicio de ‘streaming’ Disney+ llegó la serie ‘The Mandalorian’ —traducida al español como ‘El mandaloriano’—, gracias a la cual tenemos el meme más dulce del año: ‘El bebé Yoda’.

Aunque en realidad no es Yoda, sino un ser de la misma especie alienígena, la criatura enamoró a miles de usuarios en todo el mundo.

Mi semana explicada con memes de baby yoda. pic.twitter.com/wgMCHHxf0o — Modesto García (@modesto_garcia) December 2, 2019

Avengers: Endgame y Tony Stark

En abril del 2019 se estrenó la última película de la saga sobre los vengadores de Marvel, ‘Avengers: Endgame’, cuyo emblematico final —y, especialmente, la muerte de Hombre de Hierro, quien se sacrificó para hacer polvo a Thanos— se volvió viral en la Red.

Ver Iron Man 2 y no poder olvidar el momento del chasquido pic.twitter.com/vkT2ovYowh — Master Yi (@yisus1926) July 28, 2019

La Cybertruck de Elon Musk

Otra serie de memes que hicieron las delicias de los internautas apareció después de que se rompiera en plena presentación el vidrio blindado de la Cybertruck, camioneta eléctrica futurista del cofundador y director general de la compañía Tesla, Elon Musk.

Por si la rotura de un cristal blindado no fuera suficiente, los internautas se cebaron también en el diseño poligonal de la ‘camioneta del futuro’ de Tesla.

El asalto fallido al Área 51

A veces algo que comienza como una broma, acaba convirtiéndose en realidad. Se trata del evento creado en Facebook y titulado ‘Asaltar el Área 51, no pueden detenernos a todos’, que tenía como objetivo “ver a los extraterrestres” en uno de los lugares más secretos del mundo, en donde EE.UU. entrena a sus Fuerzas Armadas, y epicentro de numerosas teorías de la conspiración.

A medida que el evento, programado para el pasado 20 de septiembre, se acercaba, las ciudades remotas del desierto en el área se prepararon para el caos, mientras que las autoridades advirtieron que “desalentarían” a “cualquiera que intente ingresar” al Área 51.

Sin embargo, estos temores resultaron infundados, ya que el día del ‘asalto’, solo unos 3.000 entusiastas llegaron a la zona, aunque la mayoría ni se acercó al puesto de control de la base. El desarrollo de toda esta historia fue atentamente seguido por numerosos usuarios.

Keanu Reeves

El actor estadounidense es un objeto habitual de las bromas virales. Una de las más conocidas es el meme de ‘Keanu triste’, en circulación por la Red desde hace años, donde se le ve sentado solo en un banco comiendo un bocadillo. Sin embargo, el 2019 fue algo especial para él.

Este año, Reeves, de 55 años no solo protagonizó la película ‘John Wick 3’, sino que también sorpendió con su participación en el videojuego ‘Cyberpunk 2077’. Fue precisamente durante la presentación de este juego que se generó un meme que ya se relaciona de manera indisociable con el actor. En ese evento un fan no pudo resistir y le gritó a Reeves: “¡Me quitas el aliento!”, a lo que el actor en seguida respondió “No. ¡Tú me quitas el aliento! ¡Todos ustedes me quitan el aliento!”, una frase que rápidamente se viralizó en la Red.

Además, en el 2019 se dio a conocer que Reeves está saliendo con la artista Alexandra Grant, lo que tampoco pasó desapercibido para los usuarios, que mostraron un enorme cariño al respecto.

Keanu Reeves cuando un fan le grita que le quita el aliento. ¿Como no amar a este hombre? ????#E3 #KeanuReeves #cyberpunk2077 pic.twitter.com/ZnZWBpGRoN — Okami (@antov_play) June 9, 2019

Fuente: RT.com

