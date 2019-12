Ecuador posee el tercer salario mínimo más alto de América Latina

Chile lidera la lista y Venezuela se mantiene muy por debajo del resto.

El aumento del Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador empezó a discutirse, sin embargo, aún no se llega a un acuerdo respecto al valor que significará el incremento a los 394 dólares que se puede ganar mensualmente. Los representantes del sector de trabajadores ansían que la cifra actual incremente entre 15 y 20 dólares, sin embargo, aún no se llega a un acuerdo. Este viernes 27 de diciembre se reunirán con el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en caso de que no haya acuerdo, Ministerio de Trabajo deberá definir la cifra. Ecuador, con sus $ 394 mensuales, figura como el tercer país con mejor SBU de América Latina en este 2019. Por encima de nosotros se ubica Chile y Uruguay, con $ 490 y $ 416, respectivamente.

Otros países aumentaron el salario básico en este año, como es el caso de Venezuela, que a pesar de haber tomado esta decisión en más de una oportunidad (la última fue en octubre de 2019) se mantiene como la remuneración más baja de la región con un estimado de 300.000 bolívares al mes (16 dólares).México, por su parte, también aumentó el SBU en un 20 % a nivel nacional y en un 5 % en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), durante esta semana. A partir del primer día de 2020 (1 de enero), el salario pasará de 102,69 pesos (unos 5,4 dólares) a 123,22 pesos (6,5 dólares) al día, es decir, 3.746 pesos (unos 198 dólares) al mes.

Fuente: Expreso.ec

ARP