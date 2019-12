Hombre arroja juguete de su perro, sin imaginar la venganza de su mascota

Un video viral publicado en YouTube muestra la singular ‘venganza’ que ejecutó un perro para darle una lección a su dueño por tirar su juguete favorito.

Morirás de la risa. Un perro se convirtió en el protagonista principal que se compartió en YouTube, debido a que planeó una terrible ‘venganza’ contra su dueño porque arrojó su juguete favorito a un espacio inaccesible de su vivienda. El animal se percató de la acción del joven y no tuvo mejor idea que darle su merecido de la peor forma. El singular hecho se volvió tendencia en cuestión de horas en países como México, España y Estados Unidos.

El hilarante episodio quedó registrado en un gracioso video que se ha hecho viral en YouTube y Facebook, donde los internautas lo han calificado como el karma del hombre por jugarle una pesada broma a su mascota.

En las imágenes, que ya tienen más de 700 000 reproducciones en YouTube y Facebook, se observa el momento en que el hombre engaña al can llamándolo para entregarle una pelota de peluche, cuando, en realidad, solo quería jugar con este lanzando la bola por las enormes escaleras de la casa para que vaya a verla.

Como se ve en el video viral de YouTube, una vez que su propietario lanza la pelota, el can se queda quieto mirando donde cae y corre rápidamente hacia las escaleras en busca del juguete. No obstante, después de unos segundos, una lámpara cae intempestivamente desde lo alto y se destroza por completo en el piso, por lo que el dueño del can gira la cámara hacia arriba y ve la cara su perro mirando atentamente lo que acaba de suceder.

Fuente: LaRepublica.pe

ARP