Tres de cada 10 niños con problemas de obesidad, en Tehuacán

Miriam Rodríguez

Tehuacán, Pue.- Se detectó que de cada 10 niños 3 tienen problemas de obesidad, problemática que está acentuada en el nivel primaria, es el foco que más se está atendiendo por parte de las área de educación y salud municipal.

El director de educación, Manuel Tello Valderrama, señaló que desde el mes de agosto se inició con una campaña para poder atender esta problemática, por lo que se estuvo trabajando con 40 mil alumnos de 28 escuelas de dicho nivel educativo, donde se detectó que es importante el número de niños que presentan problemas de obesidad.

Indicó que el hecho de que un menor permanezca por 6 años en una institución, genera que se vuelvan costumbre las cosas que realiza, siendo uno de los factores por lo que se trabajó en pláticas con las tiendas escolares y padres de familia para mejorar la alimentación de los niños.

Asimismo dijo que los problemas que presentan los niños de 10 a 11 años es grave, en el área de salud, sin embargo, en el tema de educación los menores con obesidad no tienen la misma disposición y retención durante las clases, además de que no salen a la convivencia, se mantienen en una situación muy estática y no tienen la movilidad de algún otro niño, pues presentan cansancio sueño y eso no ayuda al aprendizaje.

Finalmente comentó que aunque se tuvo una mejoría importante, se continuará trabajando con las instituciones para evitar que la problemática crezca.



