¿Quieres vivir en Topeka? Ofrecen hasta USD 15000 si decides habitarla

Topeka , capital do estado do Kansas, é a mais recente comunidade a usar dinheiro para atrair pessoas de fora da cidade. Empresários e autoridades da cidade financiarão um bônus para atrair pessoas que estejam dispostas a morar e trabalhar por lá. Com um população em pouco mais de 126 mil habitantes, a cidade é mais uma na crescente lista de lugares que oferecem incentivos financeiros para atrair novos residentes e apoia uma população envelhecida ou estagnada. Na semana passada, líderes empresariais anunciaram recursos de até US $ 15.000 a pessoas de outros estados e até países dispostas a viver e trabalhar na cidade ou em outra – Shawnee, no condado de Johnson-, onde a população permaneceu estável em cerca de 178.000 habitantes nos últimos 10 anos. Leia a matéria completa no site. Acesse link na bio ou pelos stories. #topeka #kansas #bonusmoradia #cidadesestadosunidos #populacao #novosmoradores #dinheiroparamorar #incentivopopulacional #desenvolvimento