¿Es posible pasar una Navidad sin (casi) usar y desechar plásticos?

Con la Navidad en la vuelta de la esquina, vuelven las fiestas más consumistas por excelencia. También las mayores generadoras de residuos en los hogares. No hay más que ver los contenedores en las calles, especialmente tras el paso de sus majestades los reyes magos. Los consejos para reducir el uso de plásticos en nuestra vida diaria cobran especial importancia en estas fechas.

La primera parada es el supermercado, donde compraremos los ingredientes para las copiosas comidas y cenas navideñas. Charo Morán, responsable del área de Consumo de Ecologistas en Acción, insta a apostar por el pequeño comercio local. “No es lo mismo comprar en la charcutería del barrio o en el mercado, que un producto envasado en un gran superficie”, señala. La experta recomienda también priorizar las tiendas que vendan productos a granel, cada vez más abundantes.

Todavía en el supermercado, Cristina Alonso, responsable del área de Recursos Naturales y residuos de Amigos de la Tierra, recuerda la necesidad de usar bolsas de tela en lugar de usar y tirar. “Otra posibilidad es reutilizar las bolsas de plástico que ya tenemos”, apunta. Po otro lado, Alonso convida a priorizar los alimentos y bebidas que vengan en envases de cristal.

Una vez tenemos la comida, es hora de poner la mesa. “Mejor optar por vajillas reutilizables”, aconseja la responsable de Amigos de la Tierra en este aspecto. En caso de querer ahorrarse el trabajo de lavarla, Alonso insta a usar vajillas desechables, en lugar de plástico. Las primeras son biodegradables mientras que las segundas van a la fracción de resto porque no son ni reciclables ni biodegradables.

Con la compra en mercados y pequeñas tiendas de proximidad es más fácil evitar el plástico

Imaginación y creatividad en los regalos

Navidades y reyes es sinónimo de regalos, sobre todo para los más pequeños. Escapar del plástico a la hora de comprar regales no es fácil, especialmente en lo que se refiere a juguetes. Además, “muchos están hechos de plástico duro, un plástico muy difícil de reciclar”, advierte Charo Morán. La portavoz de Ecologistas en Acción propone regalar juguetes hechos con madera, un material renovable y biodegradable.

Aunque los juguetes son los principales protagonistas –y los preferidos por los niños y niñas– no son los únicos regalos que se dan estas fechas. Cristina Alonso hace un llamamiento a ser creativos e imaginativos. Convida a “fomentar la reutilización y el reciclaje antes de comprar productos nuevos”, así como “acudir a tiendas de segunda mano”. Otra opción es el que se conoce como DIY (do it yourself o hazlo tú mismo).

Y no hay que olvidar el papel de regalo “porque contiene componentes de plástico”, asegura Alonso. Una posible solución es aprovechar periódicos y revistas viejos para envolver o bien bolsas de tela reutilizables.

El compromiso de las empresas

La cruzada contra el plástico incumbe también a las empresas. Endesa, por ejemplo, se ha comprometido a reducir un 75% los plásticos de un solo uso en cinco años. Para ello, ha puesto en marcha la iniciativa ‘Plásticos Zero’, basada en reducir al máximo el consumo de plásticos de la compañía. La acción tiene, además, un carácter de concienciación sobre un mejor aprovechamiento de los recursos y fomentará la reutilización y el reciclaje entre los empleados. Gracias a ella se evitará la generación de 15 toneladas de residuos plásticos y se dejarán de emitir 57 toneladas de CO2, equivalentes a las emisiones de 28 coches circulando durante todo un año.

