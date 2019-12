Comidas sofisticadas que pueden salvarte en el último minuto la cena de Navidad

Te enseñamos a preparar sofisticadas elaboraciones con los productos más sencillos.

Es difícil, sí, pero no imposible. A muchos se les ha echado el tiempo encima y han llegado a las fiestas con el refrigerador vacío y una crisis de ideas, pero todavía están a tiempo de improvisar un menú resultón y sencillo con unos pocos alimentos que probablemente tengan ya en la despensa. Querer es poder, y montar un ágape navideño last minute con un poco de imaginación y algunos ingredientes básicos no solo es posible, sino que puede ser un éxito. Estos son algunos alimentos que nos pueden salvar la vida si de repente nos ha tocado ser los anfitriones en el último momento.

Espárragos blancos

¿Quién no tiene por casa una lata de espárragos blancos? Puntas propone elaborar con ellos un entrante rico, sencillo y sorprendente. “Una crema de espárragos blancos acompañada de un crujiente de frutos secos es una buena opción como entrante navideño”.

Tartar de Atún

Nada más fácil de preparar y más resultón que un tartar de atún, un plato refrescante ideal como entrante a compartir. Alfonso López, cocinero y creador de la página web Recetas de Rechupete, lo marina con cebolleta, salsa de soja, sésamo, jengibre y una piza de sal, y posteriormente lo emplata acompañado de aguacate fresco con la ayuda de un molde redondo. Es una receta muy sencilla, “que se apoya únicamente en dos ingredientes, el atún y el aguacate”, explica López. El cocinero recuerda que “si compramos el atún fresco debemos congelarlo al menos durante seis días antes de su consumo para evitar el temido anisakis”, de manera que si no tenemos tiempo es mejor adquirirlo ya congelado: “en menos de treinta minutos tendremos un entrante sumamente apetecible y refrescante”. Si queremos darle a nuestra mesa navideña un plus de originalidad, el cocinero sugiere otras recetas con pescado crudo, como “el tartar de bonito, de rape o de salmón”.

Huevos

Giraldo reivindica el regreso de la llamada “cocina viejuna de fiestas”, ya que “es fácil, instagrameable y divertida”. Un clásico son los huevos rellenos, de los que el cocinero reivindica lo que él llama “la receta old style”: huevos, salsa rosa y atún. Otro clásico navideño ochentero es el cóctel de langostinos hervidos, que Giraldo propone presentar dentro de un aguacate.

